Coraz więcej stacji kontroli w CEPiK 2.0

Według najnowszego raportu z działania systemu CEPiK 2.0, we wtorek wykonano 41,5 tys. operacji na dokumentach, w tym wydano 27,1 tys. dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych. Wykonano 37146 badań technicznych, z czego 35920 pozytywnych i 1216 negatywnych - poinformował resort cyfryzacji

We wtorek wieczorem rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manys poinformował, że coraz więcej stacji kontroli pojazdów podłącza się do systemu CEPiK 2.0.

Coraz więcej stacji kontroli pojazdów podłącza się do systemu #CEPiK2. Na 4,7 tys. wszystkich stacji wczoraj (poniedziałek) brakowało 2,1 tys. Dziś przyłączyło się ponad 600! Ale ciągle brakuje ponad 1,4 tys. - napisał Manys we wtorek wieczorem na Twitterze.

Rzecznik informował też we wtorek, że system CEPiK 2.0 działa, a problemy występują jedynie w pojedynczych miejscach i rozwiązywane są na bieżąco.

System CEPiK działa. W pewnych miejscach dochodzi do pewnych problemów, ale są to pojedyncze miejsca i rozwiązywane są na bieżąco - powiedział we wtorek Manys.