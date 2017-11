Ponad 40 mln złotych na szkolenia

Do dziewięciu lub 15 tys. zł z UE mogą dostać mieszkańcy siedmiu powiatów województwa podlaskiego na studia podyplomowe, naukę języków obcych lub nowego zawodu. W środę miasto Łomża rozpoczęło nabór chętnych.

Władze Łomży realizują projekt wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną i powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. To mieszkańcy tych powiatów mogą się starać o bony szkoleniowe w tym projekcie.

Można się zapisywać drogą elektroniczną na portalu www.bonynaszkolenie.pl

Jak poinformował PAP Dariusz Budrowski z biura prezydenta Łomży, zgłasza się sporo zainteresowanych. „Nie odrzucamy nikogo, tutaj nie ma decyzji o kolejności zgłoszeń. Mamy rekrutację ciągłą, klasyfikujemy osoby na koniec każdego tygodnia” - powiedział Budrowski.

Zaznaczył, że do projektu mogą się zgłaszać wszyscy mieszkańcy powyżej 18-ego roku życia (bezrobotni i pracujący), którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zmieniać je, zdobywać nowe umiejętności, nowy zawód. Budrowski mówi, że nie muszą mieć nawet bardzo skonkretyzowanych planów, bo dostaną pomoc od doradców zawodowych.

Preferowane są określone grupy, np. osoby po 50-ym roku życia, osoby o niskim wykształceniu, mieszkańcy terenów wiejskich.

Jak wcześniej informowała PAP wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk, głównym celem projektu pod nazwą „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” jest wsparcie mieszkańców tak, by mogli lepiej odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. Dofinansowywane mają być takie szkolenia, by umiejętności pracowników odpowiadały wymogom pracodawców w regionie.

Muzyk mówiła, że nie chodzi tylko o wspieranie bezrobotnych, ale pomoc osobom aktywnym, które chcą się uczyć, wiedzą czego chcą się uczyć, jakich umiejętności potrzebują, ale nie mają na to pieniędzy.

Cały budżet łomżyńskiego projektu to 45,5 mln zł. Władze Łomży oceniały, że gdyby przyznawano maksymalne możliwe kwoty dofinansowania, w ramach projektu swoje kwalifikacje podniesie ok. czterech tysięcy osób.

Mieszkańcy powiatów objętych programem mogą się starać np. o bon edukacyjny w wysokości do 9 tys. zł na okres trzech lat na szkolenia językowe, informatyczne i studia podyplomowe. Drugi bon - do 15 tys. zł - przewidziano na kształcenie zawodowe. Takie kwoty mają gwarantować zdobycie konkretnego wykształcenia. Ma temu dodatkowo sprzyjać to, że szkolenia będą dofinansowane tylko w certyfikowanych placówkach z listy Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne projekty szkoleniowe w Podlaskiem realizują także miasto Suwałki dla okolicznego terenu oraz powiat sokólski, który jest liderem w projekcie obejmującym np. miasto Białystok. Przy okazji podpisywania umów na ten ostatni projekt, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński informował, że łączna wartość dotacji z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na te trzy projekty, które obejmują cały obszar województwa, to ponad 118 mln zł.

PAP/ as/