Czas na nowoczesną kanalizację

Budowę ok. 55 km sieci kanalizacyjnej w 16 miejscowościach, remont i budowę nowych wodociągów, modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, zakłada projekt, jaki kosztem niemal 79 mln zł będzie realizował samorząd Bodzentyna (Świętokrzyskie). Blisko 40 mln zł to środki unijne.

Jak poinformował burmistrz miasta i gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, dzięki realizacji przedsięwzięcia wskaźnik skanalizowania gminy wyniesie 80 proc. - dwukrotnie więcej niż obecnie. „To ogromny skok cywilizacyjny” - ocenił.

Kanalizacja sanitarna o długości ponad 55 km będzie zbudowana w miejscowościach: Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary - Podłazy. Dotąd mieszkańcy tych 16 miejscowości przy gospodarstwach mieli szamba lub - w nielicznych przypadkach - przydomowe, ekologiczne oczyszczalnie ścieków.

„Bardzo ważnym elementem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bodzentynie, bo obiekt nigdy nie był gruntownie remontowany” - ocenił Skiba.

W gminie powstanie też nowa sieć lub zostaną wyremontowane istniejące odcinki wodociągu (ok. 6 km). Przedsięwzięcie zakłada także rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciach we Wzdole i w Bodzentynie. Zostanie także zamontowanych blisko 900 nowych hydrantów przeciwpożarowych. „Ich wymiana jest niezbędna, by spełniały swoje funkcje. Są nieaktywne, nie można ich obecnie użytkować” - mówił Skiba.

Całkowity koszt projektu, który będzie realizowany w ciągu sześciu lat, to ponad 78,8 mln zł. Ok. 40 mln zł (85 proc. wydatków kwalifikowanych) to unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które samorząd otrzyma dzięki umowie, jaką podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na wkład własny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn (spółka będzie realizowała projekt) składają się środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz pieniądze z budżetu gminy.

Przetarg na realizację inwestycji ma być ogłoszony w grudniu.

Miejsko-wiejska gmina Bodzentyn jest położona w powiecie kieleckim. Zamieszkuje ją ok. 12 tys. osób. Obszar gminy obejmuje m. in. fragment centralnej części Gór Świętokrzyskich, z częścią ich najwyższego pasma - Łysogór - gdzie biegną popularne trasy turystyczne.

PAP/ as/