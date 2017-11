Nowa strategia PZU - już w styczniu

PZU planuje w styczniu 2018 roku przedstawić aktualizację strategii - poinformował dziś prezes PZU SA Paweł Surówka. Dodał, że chce, aby dywidenda na akcje, jaka będzie wypłacona z zysku za 2017 rok, była wyższa niż wypłacona za 2016 rok.

„9 stycznia będziemy chcieli ogłosić coś, co nazywamy Nowe PZU. Będzie to aktualizacja strategii. Poprzez obecność banków zmieniła się nasza grupa i chcielibyśmy, by nasza nowa strategia to obejmowała” - powiedział na konferencji prasowej Surówka.

Dodał, że zarząd chce pokazać w niej, w jaki sposób dojdzie do zakładanych wskaźników.

Wcześniej spółka planowała, że przedstawi aktualizację strategii w listopadzie.

„Jednym z powodów, dla którego postanowiliśmy zaktualizować tę strategię jest to, że w niektórych elementach dogoniliśmy nasze ambicje; niektóre wskaźnik należy skorygować, by odzwierciedlały nasze obecne ambicje” - powiedział prezes.

Wskaźnik ROE po III kwartałach 2017 roku wynosił 21,3 proc. W strategii do 2020 roku spółka założyła ROE na poziomie 18 proc.

Surówka poinformował, że PZU chce, aby dywidenda na akcje, jaka będzie wypłacona z zysku za 2017 rok, była wyższa niż wypłacona za 2016 rok.

„Ogłoszenie dywidendy będzie w odpowiednim momencie, w tym momencie nie możemy podać poziomu, jakiego należy się spodziewać. Wyniki netto grupy w tym roku są na tyle solidne, że wydaje się, że dotrzymamy jedną z obietnic i będziemy chcieli, by dywidenda na akcje była wyższa niż w roku poprzednim” - powiedział Surówka.

Z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło 1,2 mld zł, czyli 1,40 zł na akcję.

Surówka wskazał, że PZU poprawia rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jednak jego zdaniem nie da się trwale utrzymywać wskaźnika mieszanego w tym segmencie na obecnym poziomie.

„Z naszego punktu widzenia, po dość gwałtownych ruchach, w tym momencie osiągnęliśmy pewną stabilność. Stąd na dzień dzisiejszy nie widzimy większych presji, w jedną albo w drugą stronę. Skupiamy się, by utrzymać tych klientów, których do tej pory pozyskaliśmy i chcemy dopasować ceny do każdego klienta, by była ona dopasowana do profilu ryzyka” - powiedział Surówka.

Dodał, że „wiara w możliwość, iż w ubezpieczeniach komunikacyjnych rentowność jest trwale dana na 93-94 proc., jest niewłaściwym podejściem”.

Wskaźnik mieszany z ubezpieczeń komunikacyjnych po III kwartałach 2017 roku wynosił 94,3 proc.

PAP/ as/