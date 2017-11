Zmniejszenie luki podatkowej powinno dać 20 mld zł

W tym roku zmniejszymy lukę podatkową o 1 proc. PKB – mówił Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów, podczas podsumowania 2 lat rządu. I dodał, że sceptycy - czy to Komisja Europejska czy firmy konsultingowe - mówią o 0,7-0,8 proc. PKB.

Jak powiedział, „w ciągu najbliższych kilku lat chciałbym, żebyśmy mieli nadwyżkę w budżecie”.

Morawiecki powiedział, że liczy na wzrost inwestycji w III kw. tego roku na poziomie 5 proc., „a w IV kw. sadzę, że będzie to 7 proc. w ujęciu rocznym. Chcielibyśmy podnieść stopę inwestycji, ale nie kosztem jakości.”

I dodał, że przez 25 lat rozwijaliśmy się w oparciu o model kredytowo-konsumpcyjny, „a polegało to na sprzedaży naszego majątku. My chcemy przestawić gospodarkę na tory inwestycji, innowacyjności, eksportu i oszczędności”.

Myślę, że gdyby nie 500 plus, to mógłby wyjechać kolejny 1 milion osób, przez poprzednie 8 lat wyjechało 2 mln ludzi. A to co zrobiliśmy w polityce społecznej, było fundamentalnym zablokowaniem tego zjawiska z III RP – powiedział Morawiecki.

Jak dodał, Polska stworzyła w 2017 r. dwa na 3 miejsca pracy w Europie. „3-4 lata temu w raporcie NBP określono, że liczba miejsc pracy w przemyśle nie będzie przyrastać, a widać, że jest inaczej. Przemysł jest rozsadnikiem miejsc pracy. Dzisiaj zaczyna brakować rąk do pracy, a bezrobocie – ta zmora III RP – przestaje znaczyć”.

Odniósł się także do obniżenia wieku emerytalnego, zapowiadając, że będzie zachęcać do pozostania na rynku pracy te osoby, które będą mogły przejść na emeryturę.

Odniósł się także do zapowiedzi zmian w systemie OFE, zapowiadając ich wdrożenie w ciągu 1-2 lat.

OFE nie były środkami prywatnymi. Mamy plan, żeby OFE przesunąć do w stronę prywatnych kont. Budowanie długoterminowych oszczędności, to tak jak w II filarze robi to np. Szwecja, a w III filarze robi to świat. Chcemy tę część z akcjami przekazać na IKE, a tę z obligacjami korporacyjnymi, z gotówką czy akcjami zagranicznymi -też będzie należała do ludzi, ale należy to przesunąć do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanej również przez PFR – mówił.