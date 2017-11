Teraz budżet w rękach prezydenta

Senat zaakceptował w środę bez poprawek nowelizację budżetu na 2017 rok oraz ustawy okołobudżetowej. Mają one umożliwić m.in. wypłatę 2,3 mld zł rekompensat dla górników oraz 980 mln zł dla publicznych TVP i Polskiego Radia

Dzięki nowelom możliwe będzie wypłacenie emerytom-górnikom rekompensat za utracone deputaty węglowe. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób. Ma na to trafić ok. 2,3 mld zł, natomiast generalnie sektor górniczy ma dostać 3,2 mld zł (ok. 1 mld zł ma trafić na restrukturyzację kopalń).

Możliwe też będzie przekazanie 980 mln zł Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na zrekompensowanie ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych. Pieniądze mają trafić do publicznej telewizji i radia na realizację misji.

W nowelizacji budżetu przewidziano również utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł m.in. na program Rodzina 500 plus. Utworzona ma być także rezerwa celowa na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). Będzie to ok. 88 mln zł.

Ponadto, zgodnie z nowelą, minister rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (w sumie 1,9 mld zł). Dokapitalizowany ma być także Bank Gospodarstwa Krajowego (1,5 mld zł).

Nowele zakładają również m.in. przesunięcie 140 mln zł z wydatków na sądy - w tym ponad 112 mln zł z wydatków majątkowych i bieżących resortu sprawiedliwości na sądownictwo powszechne oraz na sądy apelacyjne. Pieniądze mają pochodzić z oszczędności zgłoszonych przez resort sprawiedliwości i sądy apelacyjne.

Z kolei, 723 tys. zł z części budżetu poświęconej gospodarce morskiej na ”żeglugę śródlądową” ma zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie nowo utworzonego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zestaw pływający „Westerplatte II”.

Natomiast 75 mln zł na kulturę ma zostać przeznaczona m.in. na regulację kwestii związanych z przejęciem zbiorów byłego Muzeum Techniki NOT w Warszawie przez Narodowe Muzeum Techniki, zakup Folwarku Wschodniego przy Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, zakup historycznego szpitala przy ul. Siennej w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego, a także zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie na Muzeum Kresów.

W wyniku przyjęcia noweli budżetu bez poprawek przepadły poprawki senatorów PO, zakładające przekazanie 850 mln zł na potrzeby lekarzy rezydentów oraz zmniejszenie deficytu budżetowego o ok. 4 mld zł.

Teraz nowela budżetu i ustawy okołobudżetowej trafią do prezydenta.

SzSz(PAP)