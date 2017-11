Znaczny wzrost zysku w grupie BOŚ

Grupa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zamknęła trzy kwartały zyskiem netto w wysokości 56,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do wyniku z analogicznego okresu sprzed roku, kiedy to zysk netto banku wyniósł 0,9 mln zł – poinformował BOŚ w komunikacie.

Jak podaje bank, wzrosły m.in. dochody z tytułu odsetek, prowizji i wynik na działalności handlowej. Zredukowane zostały koszty wynagrodzeń.

Optymalizacja kosztowa jest jednym z elementów procesu naprawy Banku. Naszym celem jest szybki powrót BOŚ na ścieżkę trwałej poprawy rentowności – mówi cytowany w komunikacie Bogusław Białowąs, prezes BOŚ.

Z komunikatu wynika, że największe wzrosty zanotowano w odsetkach, gdzie w porównaniu z trzema kwartałami 2016 r. wynik z tytułu odsetek Grupy zwiększył się o 30,4 proc. (czyli o 67,9 mln zł), przekraczając 291 mln zł.

Do końca III kwartału 2017 r. koszty świadczeń pracowniczych zredukowano o 4,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. (m.in. dzięki zmniejszeniu stanu zatrudnienia w samym banku o 10,6 proc., a w grupie o 9 proc.).

Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec III kwartału 2017 r. wynosił 64,8 proc. wobec 74,6 proc. w 2016 r. i 88,3 proc. w 2015 r. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 30 września 2017 r. utrzymywał się powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego – współczynnik wypłacalności sięgnął 15,12 proc., wobec 14,28 proc. na koniec 2016 roku. Jak podaje BOŚ, saldo kredytów proekologicznych na koniec września przekraczało 4,55 mld zł. W całym portfelu kredytowym banku udział kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój sięgał 34,3 proc., wobec 33,5 proc. na koniec III kwartału 2016 r.