Czesi do żubrów nie strzelają

Jak informują Lasy Państwowe 5 samic żubra z Białowieskiego Parku Narodowego dojechało do czeskiego rezerwatu Milovice Česká krajina.

Najstarszą z przewiezionych samic jest dwuletnia Ponorka, a pozostałe to urodzone w zeszłym orku Potanka, Poderka, Polimarka i Potera. Jak podają Lasy Państwowe, powodem, dla którego żubrzyce zostały wysłane do Czech nie jest ich odstrzelenie, a wzmocnienie czeskiej populacji żubrów. Teren Milovic to były poligon wojskowy. Wcześniej, w lipcu tego roku zrealizowano transport pięciu żubrów do miejscowości Židlov, a w grudniu 2015 r. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów nadzorowało przewóz do Milovic dwóch żubrzyc z zagrody pokazowej w Kiermusach, jednej z Niepołomic i czterech z Pszczyny.