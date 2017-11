Orkany kosztowały ubezpieczycieli 250-320 mln zł

Do końca września do PZU napłynęły wnioski o odszkodowania po szkodach wywołanych przez wichury o wartości 120 mln zł.

To nie oznacza, że są to wszystkie koszty odszkodowań za zniszczenia po orkanach. Wiadomo bowiem, że ludzie pozbawieni dachu nad głową przez wichurę najpierw zajmują się najbardziej koniecznymi rzeczami i nie mają głowy do odszkodowań. Ale taka jest kwota odszkodowań, których dotyczyły wnioski, jakie pojawiły się do 30 września – powiedział Tomasz Kulik, wiceprezes PZU ds. finansowych.

Chodzi o zniszczenia, wywołane przez letnie i jesienne orkany, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju.

Biorąc pod uwagę, że udział PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych wynosi 37 proc., to można oszacować, że łączna wartość szkód, spowodowanych przez orkany, mogła wynieść nawet 320 mln zł. Jednak biorąc pod uwagę, że inni ubezpieczyciele częściej obecni są w większych miastach, to można uznać, że w mniejszych miejscowościach udział PZU wynosi ok. 50 proc. To oznaczałoby, że wartość szkód wywołanych przez wichury mogłaby sięgnąć ok. 250 mln zł.