Polska walczy o Expo. Za kilka godzin decyzja

Jestem pewna, że jesteśmy w stanie zorganizować najlepsze International Expo w historii - przekonywała w środę w Paryżu podczas 162. sesji Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) prezydent Łodzi Hanna Zdanowska

Zdanowska, wraz z wicepremierem, ministrem kultury prof. Piotrem Glińskim oraz wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim (pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 w Łodzi), w ok. 30 minutowym wystąpieniu w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na 162. sesji Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) prezentuje kandydaturę Łodzi do organizacji International Expo 2022. W środę odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Nie wiem co wydarzy się za kilka godzin i jaki będzie wynik państwa głosowania, ale wierzę głęboko, że będzie to mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Że będę mogła powiedzieć mieszkańcom mojego kochanego miasta, że dziś rozpoczynamy nowy, fantastyczny etap w historii Łodzi - powiedziała Zdanowska.

Podkreśliła, że wystawa Expo dla łodzian i Polaków będzie „momentem przełomowym o symbolicznym znaczeniu”.

Da nam powód do dumy i motywację, by po 25 latach po wielkim zwycięstwie Solidarności i zmianach w Europie Wschodniej znów zaskoczyć i zadziwić cały świat” - zaznaczyła. Jestem pewna, że jesteśmy w stanie zorganizować najlepsze EXPO International w historii - dodała.

Prezydent Łodzi przekonywała, że byłaby to „niesamowita podróż do samego serca rewitalizacji, do Łodzi gdzie można na żywo uczestniczyć w procesie przemiany postprzemysłowego miasta w nowoczesną, europejską metropolię i na własne oczy zobaczyć jak parkingi zmieniają się w parki, ciemne zaułki w otwarte deptaki, a zrujnowane pofabryczne budynki w przyjazne miejsca przyciągające ludzi”.

Zdanowska zwróciła uwagę, że przez ostatnie miesiące odbyła kilkadziesiąt spotkań, odwiedziła wiele miast, przyjęła w Łodzi dziesiątki delegacji.

Temat rewitalizacji wzbudził ogromne zainteresowanie. Wiele miast w waszych państwach przechodzi przez podobne procesy, chce się dzielić swoimi najlepszymi praktykami i ostrzegać przed zagrożeniami. Organizacja wystawy Expo poświęconej rewitalizacji mogłaby pomóc zmieniać na lepsze także wasze kraje” - podkreśliła prezydent Łodzi.

Jak mówiła, jeszcze kilka lat temu ubieganie się o jedno z „najważniejszych wydarzeń o globalnym zasięgu wydawało się nieprawdopodobne”.

Zdanowska przypomniała, że pod koniec lat 90. Łódź była upadającym miastem, dawną XIX wieczną potęga włókiennictwa, która zmagała się z brutalnym końcem tamtej epoki. Miastem z dziesiątkami ogromnych fabryk i osiedli robotniczych, które zupełnie nie wiedziało, w którą stronę podążać.

Dziś stoję tu przed państwem i zachęcam do głosowania na Łódź - na miasto wspaniałych, aktywnych kreatywnych ludzi, którzy całym sercem wspierają naszą kandydaturę, którzy czekają na dobre wieści z Paryża. Na łodzian, którzy po wielu szarych i smutnych latach odzyskali nadzieję i znów pokochali swoje miasto” - powiedziała Zdanowska. Mam nadzieję, że pokochacie je także i wy. Dziękuje za uwagę, zapraszam do Łodzi i proszę użyjcie przycisku nr 2 - zachęcała.

Po przemówieniu, Zdanowska zaprosiła na środek trzy osoby, które mieszkają w Łodzi, ale pochodzą z innych krajów - Brazylii, Irlandii, Chile. Osoby te wzięły udział w nagraniu prezentacji multimedialnej nt. Łodzi, zaprezentowanej w trakcie polskiej prezentacji. „Zapraszamy do Łodzi” - powiedzieli razem z prezydent Zdanowską.

Polska i Łódź ubiegają się o organizację International Expo. To tzw. małe Expo, które odbywa się, co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi ma być to „City Re:Invented”, czyli rewitalizacja miast jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Rywalami Polski do organizacji wystawy są stolica Argentyny - (temat: „Nauka, innowacja, sztuka i kreatywność na rzecz rozwoju człowieka. Przemysł kreatywny w konwergencji cyfrowej” oraz stan Minnesota (USA) z tematem - „Zdrowi ludzie, zdrowa planeta: zdrowie i dobre samopoczucie dla wszystkich”.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum. Wystawa miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. na niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ), obejmującego tereny pokolejowe między ulicami: Kilińskiego i Kopcińskiego oraz Tuwima i Narutowicza. Samo NCŁ to największy program urbanistyczny i rewitalizacyjny w historii miasta, obejmujący ok. 100 ha w ścisłym centrum.

Na terenie NCŁ w grudniu ub.r. otwarto nowy, podziemny dworzec Łódź Fabryczna z węzłem multimodalnym. W jego sąsiedztwie znajduje się zrewitalizowana elektrociepłownia EC1 zamieniona w obiekt o funkcjach edukacyjno-kulturalnych, w którym uruchomiono m.in. najnowocześniejsze w Polsce planetarium, oraz Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Jeśli Łódź uzyska prawo do organizacji Expo, to - według studium wykonalności przygotowanego przez Deloitte - w 2022 r. miasto odwiedzi przeszło 8 mln gości w ciągu 3 miesięcy trwania wydarzenia. Dziennie może odwiedzać ją ok. 100 tys. osób.

SzSz(PAP)