Senat przegłosował ustawę o innowacyjności

Druga ustawa o innowacyjności przyjęta bez poprawek. Od 1 stycznia 2018 za 1 zł zainwestowaną w badania – 2 złote ulgi w podatkach.

Szybkie procedowanie ustawy, której projekt wpłynął do Sejmu 12 października sprawiło, że od stycznia nowego roku będzie mogła ona wejść w życie.

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia szeregu zmian prawnych w celu poprawy otoczenia regulacyjnego prowadzenia działalności innowacyjnej np.: zmiany podatkowe, rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR, zmiany w zakresie samorządu rzeczników patentowych; zmiany zakresu i formy działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stworzenie możliwości udzielania przez ministra właściwego do spraw gospodarki pomocy w ramach programów w obszarze innowacyjności.

Minister Jarosław Gowin podkreśla, że „najważniejszym elementem zmian są ulgi podatkowe. Są one ważne dla firm po pierwsze dlatego, że podatki są pewne i powszechne. I taki też jest instrument wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. To jest instrument, z którego będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, bo czy się to komuś podoba, czy nie, każde przedsiębiorstwo płaci podatki. Drugi powód jest taki, że ulgi są związane z normalną działalnością przedsiębiorstw i mogą być stosowane przez każdą firmę bez względu na poziom dojrzałości rynkowej”.