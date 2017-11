Rzeszów znów gospodarczą stolicą Polski

Kongres 590 ma szansę stać się wiarygodnym probierzem stanu polskiej gospodarki. Wygląda na to, że druga edycja swoim rozmachem przebije zeszłoroczną inaugurację spotkania biznesu, polityki i nauki w Rzeszowie

Najważniejsi polscy politycy z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło oraz wicepremierami Mateuszem Morawieckim, Piotrem Glińskim i Jarosławem Gowinem, a także prezesi i członkowie zarządów największych polskich firm prywatnych i spółek skarbu państwa przyjadą na dwa dni do Rzeszowa, by podczas drugiej edycji Kongresu 590 rozmawiać o najlepszych sposobach wspierania polskiego biznesu.

Organizatorzy postanowili pozostawić ubiegłoroczne hasło – „Uwalniamy polski potencjał!”, dochodząc do wniosku, że najpełniej oddaje ono ideę powołania Kongresu 590 do życia i jego dalsze funkcjonowanie.

20 proc. polskiego PKB tworzą firmy rodzinne. Z prognoz wynika, że polskie firmy rodzinne będą rozwijały się wielokrotnie szybciej od takich samych podmiotów z zachodu Europy – mówił w studiu telewizji wPolsce.pl Mariusz Chłopik, wiceprezes Fundacji im. Sławomira Skrzypka, która jest organizatorem Kongresu 590.

Idea przyświecająca organizatorom Kongresu pozostaje zatem wciąż ta sama: sprawić, by małe polskie firmy stały się średnie, średnie stały się duże, a te największe zaczęły skutecznie rywalizować na globalnych rynkach z największymi światowymi graczami. Jednocześnie, podobnie jak rok temu, bardzo istotną częścią Kongresu 590 będzie ta poświęcona innowacyjnym start-upom.

Tym razem umożliwimy start-upom prezentację możliwości w tzw. formule speed-dating – wyjaśnia Mariusz Chłopik. – Każdy start-up dostanie możliwość zaprezentowania swojej oferty w formie krótkiej prezentacji w obecności potencjalnych odbiorców swoich innowacyjnych projektów w postaci większych firm.

Kojarzenie dostawców nowych technologii z poszukującymi ich odbiorcami oraz nawiązywanie długotrwałej i owocnej współpracy między polskimi firmami to także jeden z głównych celów Kongresu 590. Idea ta jest tożsama z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Morawieckiego, w myśli której doprowadzono do niewystępującej wcześniej kooperacji państwowych spółek.

Powołanie do życia Polskiego Funduszu Rozwoju i scalenie pod egidą tej instytucji rozproszonych wcześniej programów pomocowych dla firm, realizowanych przez wiele państwowych agencji, także miało na celu wypracowanie spójnej polityki państwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Kongres 590 odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent objął patronatem także pierwszą edycję tej imprezy.

Podczas uroczystej gali w Rzeszowie wręczone zostały Nagrody Prezydenckie dla najlepszych firm i tak samo będzie w tym roku. Te okoliczności skłoniły wielu komentatorów do nazywania Kongresu 590 „kongresem prezydenckim”, jednak gdy przyjrzeć się ideom, jakie promuje, widać wyraźnie, że jego założenia w całości wpisują się w politykę gospodarczą rządu Beaty Szydło, a scenariusz i „mapę drogową” tej polityki stanowi wspomniana Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Na tej podstawie można zatem postawić uprawnioną diagnozę, że w obszarze kształtowania polityki gospodarczej nie ma żadnych różnic między Kancelarią Prezydenta RP a Kancelarią Prezes Rady Ministrów, różnic podobnych do tych, które stały się osią sporu w sprawie reformy sądownictwa.

Obecność najważniejszych polityków na Kongresie 590 wcale nie czyni jednak z niego imprezy o charakterze politycznym czy partyjnym, co często lubi zarzucać „totalna opozycja”, nazywając rzeszowskie wydarzenie „pisowską Krynicą”.

Akurat politycy PiS nigdy nie ukrywali, że po objęciu władzy zamierzają aktywnie włączyć się w pomoc polskim przedsiębiorcom, którzy wcześniej nie tylko byli pozostawieni sami sobie, lecz wręcz znajdowali się we własnym kraju na dużo gorszej pozycji niż inwestorzy zagraniczni.

Tymczasem każde bogate i wysoko rozwinięte państwo stara się aktywnie wspierać rodzimy przemysł. Wsparcie takie udzielane jest mniej lub bardziej oficjalnie, ale jego funkcjonowanie jest faktem. Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że lansowana przez ostatnie ćwierćwiecze teza, iż kapitał nie ma narodowości, jest wielkim oszustwem. Podczas II edycji Kongresu 590 jeden z paneli będzie zresztą poświęcony właśnie zagadnieniu „narodowości” kapitału.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie chodzi o to, by zwalczać taki model działania, ale wreszcie zacząć kopiować go z korzyścią dla polskich firm.

„Największe polskie firmy, tzw. czempioni polskiego biznesu, od lat pokazują, że potrafią inwestować w zagraniczne aktywa. Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga jednak przyspieszenia ekspansji rodzimych przedsiębiorstw na obce rynki.

W ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju powstało szerokie instrumentarium wsparcia dla zagranicznych inwestycji również małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas tego panelu zaproszeni goście będą dyskutować o tym, jak skutecznie popierać zaangażowanie polskiego kapitału w Europie i poza nią, a także w jaki sposób budować silną pozycję międzynarodową polskich marek” – czytamy na stronie kongres590.pl, w opisie bloku panelowego, który zatytułowano „Kapitał ma narodowość – polski potencjał w inwestycjach zagranicznych”.

Pozostałe bloki panelowe to: „Wzrost MSP”, „Energetyka”, „Panorama branż”, „Projekty infrastrukturalne”, „Wyzwania biznesu”, „Otoczenie gospodarcze”, „System podatkowy”, „Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych”, „Start-upy”, a nawet „Forum polskiego futbolu 2017”.

Bogaty program uzupełnią sesje specjalne i te przygotowane przez partnerów kongresu. Już pobieżne przejrzenie haseł tematycznych pokazuje, że Kongres 590 jest ofertą kompleksową, przygotowaną z myślą o firmach w każdym stadium rozwoju – od mikroprzedsiębiorstw po narodowych czempionów. A jak ważne są decyzje i ustalenia podejmowane w Rzeszowie, można dostrzec, wracając pamięcią do pierwszej edycji wydarzenia. Rok temu w Rzeszowie wicepremier Morawiecki ogłosił z mównicy podstawowe założenia Konstytucji dla biznesu. Dziś projekt ten, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, znajduje się już „na ostatniej legislacyjnej prostej”.

Ustawa prawo przedsiębiorców [Konstytucja dla biznesu – dop. red.] zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która do tej pory była nowelizowana ponad 80 razy i w związku z tym jej przepisy nie stanowią już spójnej całości – napisał na łamach wPolityce.pl europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

„Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadza 14 podstawowych zasad prawnych odnoszących się do przedsiębiorców, z których najważniejsze to: wolności działalności gospodarczej, pewności prawa, proporcjonalności, domniemania niewinności czy milczącej zgody”.

Zmiany, które za kilka tygodni w sposób znaczący ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce, już zawsze będą się więc kojarzyły z Rzeszowem i Kongresem 590.

Warto wspomnieć o samym miejscu, w którym odbywa się Kongres. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2A Arena to miejsce idealnie nadające się na organizację tego typu wydarzenia. Położenie obiektu – kilka kilometrów od centrum Rzeszowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz parku technologicznego Aeropolis sprawia, że „życie” kongresowe nie jest rozproszone i toczy się w jednym konkretnym miejscu. Obiekt jest wystarczająco duży i komfortowy, by każdy znalazł w nim wygodne miejsce w razie okazji do przeprowadzenia ważnej biznesowej rozmowy.

Podkarpackie CWK tak dobrze sprawdziło się w roli gospodarza pierwszej edycji Kongresu 590, że porzucono pierwotny pomysł organizacji przedsięwzięcia co roku w innym miejscu w Polsce. Wygląda więc na to, że Rzeszów w listopadzie będzie regularnie stawał się na dwa dni gospodarczą stolicą Polski.

Patronat nad Kongresem objęły redakcje „Sieci” i „Gazety Bankowej”, portale wPolityce.pl i wGospodarce.pl oraz telewizja wPolsce.pl.

Bieżąca relacja z tegorocznego Kongresu na stronie: http://wgospodarce.pl/sektory/kongres-590