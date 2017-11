PO przeciwko Polsce, nawet syn Gierka się wstrzymał

Eurodeputowani z PO poparli dokument ws. rezolucji PE dotyczącej Polski. Europosłowie PiS byli przeciw, ale siedmiu eurodeputowanych z ich frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów poparło rezolucję

Eurodeputowani PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.

Sześciu europosłów PO, którzy głosowali „za”, to: Michał Boni, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i Różna Thun.

Głosowałem za, bo to narzędzie presji na zmianę pozycji przez rząd; to nie jest decyzja, to kierunek prac, nie ma żadnego przesądzenia o sankcjach, jak to niektórzy interpretują. Jestem przeciwko sankcjom - przekazał PAP Boni.