Kukiz: Kapusie platformiane - Hańba Wam!

Powiem wam jedno, kapusie platformiane - Hańba Wam! Sprawy polskie załatwia się w Polsce; skoro nie potraficie - won z Polski - napisał na Facebooku lider klubu Kukiz ‘15 Paweł Kukiz, odnosząc się do przyjętej w środę przez Parlament Europejski rezolucji wobec Polski

PE przyjął w środę rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. W dokumencie znalazł się też apel PE do polskiego rządu, by potępił „ksenofobiczny i faszystowski” Marsz Niepodległości.

PE wraził m.in. „głębokie ubolewanie i rosnące zaniepokojenie faktem, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania zasadniczego problemu, jakim jest należyte funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależności i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków)”. Eurodeputowani ocenili, że niebezpiecznie podważa to konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworządności w Polsce.

Dokument wzywa też do przeprowadzenia na szczeblu krajowym, z udziałem wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, debaty o reformie sądownictwa. Wzywa również prezydenta Polski Andrzeja Dudę, „by nie składał podpisu pod nowymi ustawami, jeżeli nie będą one w pełni gwarantować niezawisłości sądownictwa”.

Odnosząc się do środowych wydarzeń w PE, lider klubu Kukiz‘15 Paweł Kukiz, napisał na Facebooku: „Nowoczesna Platforma może mówić o sukcesie. Dwa lata +ciężkiej pracy+ przy szkalowaniu Polski nie poszło na marne”.

O ile zgadzam się, że PiS siermiężnie i bezpardonowo zawłaszcza Państwo, dąży do władzy autorytarnej i +wycina+ absolutnie wszystko co niepisowskie, to nigdy nie pogodzę się z targowickim sposobem załatwiania problemu. Nigdy nie zgodzę się na donosicielstwo i żądania +bratniej pomocy+ od obcych Państw - czy to w postaci rezolucji czy czołgów - kontynuował.

Mieliście, zdrajcy i kapusie z PO, osiem lat aby wprowadzić takie zmiany ustrojowe, które uniemożliwiłby autorytarne metody sprawowania władzy. Mieliście osiem lat, żeby np. stworzyć ustawę o obligatoryjnym referendum dla władz, która to instytucja uniemożliwiłaby PiSowi władzę absolutną. Ale Wam pasował taki System! Bo wierzyliście, że ten +święty Grall+, ta bolszewicka Konstytucja z 1997, która zwycięskiej partii daje władzę bezgraniczną, będzie na wieki należeć do Was. Że na wieki rządzić będziecie. Nie robiąc nic w kwestii zmiany ustroju zajechaliście siebie i nas - Obywateli - podkreślił Kukiz.