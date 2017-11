Expo 2022 jednak w Buenos Aires

W tej przegranej trzeba doszukiwać się pozytywów - powiedziała PAP szefowa PiS w okręgu łódzkim poseł Joanna Kopcińska po informacji, że Polska nie zorganizuje International Expo 2022 w Łodzi. Gospodarzem tzw. małego Expo będzie stolica Argentyny - Buenos Aires

Decyzję w tej sprawie podjęło w środę w Paryżu Międzynarodowe Biuro Wystaw (franc. Bureau International des Expositions, BIE), które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje przygotowania do nich. Polska w II turze głosowania zdobyła 56 głosów, a zwycięska Argentyna - 62 głosy.

Kopcińska przyznała, iż jest jej żal tym bardziej, że o zwycięstwie Buenos Aires zadecydowało tylko sześć głosów.

Wielka szkoda, bo okazało się, że to Expo było w zasięgu ręki. Trzeba jednak pracować dalej, działać tak, aby kolejne ważne wydarzenia nie omijały Łodzi, bo to miasto ma potencjał, a ten wynik to potwierdza - mówiła w rozmowie z PAP.

Według niej, w tej przegranej trzeba doszukiwać się pozytywów.

To, że przegraliśmy tylko sześcioma głosami świadczy, że Łódź jest ważnym miastem - dodała. Mamy piękne miasto i trzeba robić wszystko, aby świat nadal widział Łódź i nadal o niej słyszał. To miasto potrafi zachwycić, przyciągnąć turystów. Trzeba zrobić wszystko, aby poza turystami przyciągał pieniądze, bo mamy wielki potencjał - mówiła.

Kopcińska liczy, iż mimo tego, że Polska nie zorganizuje w Łodzi wystawy, to rząd wesprze miasto w kolejnych dwóch latach jeszcze większymi środkami niż zapowiadał.

Oczywiście, lepiej by było, gdybyśmy dostali organizację wystawy. Było to w zasięgu ręki, ale stało się inaczej. Nie należy załamywać rąk, tylko zabrać się do pracy - stwierdziła.

Jest przekonana, że jeszcze nie raz świat usłyszy o Łodzi.

Polska i Łódź ubiegały się o organizację International Expo. To tzw. małe Expo, które odbywa się, co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi miało to być „City Re:Invented”, czyli rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Rywalami Polski do organizacji wystawy były stolica Argentyny - Buenos Aires (temat: „Nauka, innowacja, sztuka i kreatywność na rzecz rozwoju człowieka. Przemysł kreatywny w konwergencji cyfrowej” oraz stan Minnesota (USA) z tematem - „Zdrowi ludzie, zdrowa planeta: zdrowie i dobre samopoczucie dla wszystkich”.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi miała polegać na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz miała powstać w ścisłym jego centrum. Wystawa miałaby się odbywać na niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ). Samo NCŁ to największy program urbanistyczny i rewitalizacyjny w historii miasta, obejmujący ok. 100 ha w ścisłym centrum.

W środę w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał 2/3 głosów. Do drugiej tury głosowania zakwalifikowały się kraje z największą liczbą poparć - Argentyna i Polska.

SzSz(PAP)