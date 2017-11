EBI wesprze modernizację sieci kolejowej

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę o wsparciu modernizacji sieci kolejowej w Polsce. Dzięki umowie kredytowej, na kwotę 650 mln euro, zrealizowanych zostanie 15 zadań inwestycyjnych z obszaru infrastruktury kolejowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie 1,3 mld euro - podało Ministerstwo Finansów.

Modernizacja infrastruktury kolejowej to przykład wzorowej współpracy pomiędzy Rządem a EBI we wspieraniu projektów w naszym kraju. Dzięki temu wsparciu oraz bardzo korzystnym warunkom finansowym podpisanej przeze mnie umowy, mam pewności, że projekt przyczyni się do trwałego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury w Polsce, co ma duże znaczenie dla gospodarki oraz jakości życia wszystkich Polaków – powiedział, cytowany w komunikacie, Morawiecki.