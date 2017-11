MF poszukuje VATmanów

Otworzono drugi etap konkursu Ministerstwa Finansów „MinFinTech”. Młodzi programiści mają miesiąc na stworzenie oprogramowania identyfikującego międzynarodowych oszustów VAT. Na laureatów, których poznamy w grudniu, czeka 150 tys. zł i propozycja pracy w spółce Aplikacje Krytyczne

Jak podkreślił, cytowany w czwartkowym komunikacie z MF, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który otworzył drugą edycję konkursu „uszczelnianie podatków to nie tylko legislacja i kontrole”.

To przede wszystkim analiza ogromnych wolumenów danych, analityka big data dużo bardziej zaawansowana niż w jakiejkolwiek firmie komercyjnej - mówił.

Konkurs wyłoni najlepszych specjalistów z sektora IT i CS, którzy będą mieli szansę dołączyć do zespołu analityków i programistów, na co dzień zwalczających wyłudzenia VAT (czyli tzw. Vatmanów).

Pierwszy etap konkursu miał miejsce podczas maratonu programowania, czyli hackathonu HackYeah, który odbył się w dniach 28-29 października 2017 r. w krakowskiej Tauron Arenie.

W drugim etapie uczestnicy gościli w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie, gdzie mieli okazję rozmawiać z urzędnikami, którzy na co dzień zmagają się z mafiami VAT-owskimi i próbami wyłudzeń podatków.

Z programistami rozmawiali również członkowie zarządu spółki Aplikacje Krytyczne, która dostarcza Ministerstwu Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej narzędzia informatyczne pozwalające na szybkie identyfikowanie podatkowych oszustów.

Uczestnicy konkursu otrzymali dwa zadania - przygotują oprogramowanie identyfikujące międzynarodowe sieci powiązań biznesowych, wykorzystywane do fikcyjnego obrotu towarami i wyłudzeń zwrotu podatku przy pomocy karuzel VAT. Na autorów najlepszych rozwiązań czekają nagrody w wysokości 35 tys. złotych. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 25 tys. zł, a trzeciego - 15 tys. zł. Każde zadanie będzie oceniane i nagradzane osobno - pula nagród to aż 150 tys. zł.

Zwycięzców „MinFinTech” poznamy w grudniu. Najlepsi otrzymają propozycję pracy w spółce Aplikacje Krytyczne, gdzie tworzyć będą oprogramowanie służąc walce z podatkowymi oszustami. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi do 20 grudnia 2017 r.

