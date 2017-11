Fuzja Pekao i Aliora stoi pod znakiem zapytania

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao z Aliorem

W dalszym ciągu pozostaję sceptyczny do tego pomysłu (łączenia Pekao i Aliora - PAP). Czekam na wyniki analiz co do sensowności takiego ruchu. Będziemy to analizować pod kątem budowania wartości dla akcjonariuszy - powiedział w czwartek dziennikarzom Paweł Borys.