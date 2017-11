Wielkie zmiany w PKP w przyszłym roku

PKP S.A. chce przedstawić projekt struktury holdingowej swojej grupy jeszcze w br., a wdrożyć go pomiędzy połową, a końcem 2018 r.- poinformował prezes Krzysztof Mamiński

W dalszej perspektywie widzi w nowej strukturze miejsce także dla Przewozów Regionalnych. Natomiast w przypadku PKP Energetyki kluczowe jest, według niego, by miała własność umocowaną w Polsce.

„Marzy mi się dziś, by znalazło się tam miejsce dla Przewozów Regionalnych po 2018 r., gdy zakończy się ich restrukturyzacja. Marzy mi się, żeby była wewnętrzna konsolidacja produktowa między PKP Intercity, Przewozami Regionalnymi i kolejami samorządowymi - kontynuował prezes.

Podkreślił, że nie będzie „integracji na siłę”, a priorytetem jest tworzenie „dobrych, wspólnych produktów”.

W kwestii PKP Energetyki Mamiński powiedział:

Myślę, że trzeba zrobić wszystko, by zarządzanie infrastrukturą energetyczną miało własność umocowaną w Polsce. Z różnych powodów. Natomiast czy to będzie wewnątrz grupy [PKP], to mniej ważne, najważniejsze, by [umocowanie] było w Polsce.