Plany związane z PPK i OFE, to krok w dobrym kierunku

Propozycje rządowe dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE) czy pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności generowanych przez Polaków zmierzają w dobrym kierunku - wynika z wypowiedzi prezesa Raiffeisen Polbank Piotra Czarneckiego.

Propozycje dotyczące zmian w OFE, aby część środków szła na prywatne konta przyszłych emerytów czy PPK to są zmiany generalnie idące w dobrym kierunku. Czy to zmieni świadomość klientów i zachęci ich do większego oszczędzania? Mam nadzieję, że tak się stanie - powiedział ISBnews Czarnecki w kuluarach Open Eyes Economy Summit w Krakowie.