NCBR wpompował w polską naukę ogromne środki

W ciągu 10 lat istnienia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło ok. 40 mld zł na wsparcie polskich uczelni i przedsiębiorców. Polska gospodarka, dzięki NCB, zyskuje silny impuls rozwojowy - powiedział w czwartek na Kongresie 590 w Jasionce wicepremier Jarosław Gowin

Na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego przypomniał, że centrum w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia.

To znakomity moment, aby podsumować skalę badań i rozwoju, jego dorobek i jego plan. NCBR jest największą w Europie środkowo-wschodniej agencją rządową wspierająca badania i rozwój. Przez te 10 lat NCBR wsparł polskie uczelnie i przedsiębiorców ok. 40 mld zł, były to pieniądze zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy unijnych - dodał.

Gowin zaznaczył, że w ostatnich dwóch latach NBCR wydało na wparcie ok. 5 mld zł rocznie. W tym roku, w ocenie wicepremiera, ma to być kwota 10 mld zł.

Zdaniem szefa resortu nauki, centrum działa na zasadzie „win-win czyli budowania korzyści wszystkich partnerów”.

Zdaniem wicepremiera, na co dzień każdy Polak korzysta z osiągnięć, które były dofinansowane przez NCBR. Wymienił produkty z takich dziedzin jak farmaceutyczna czy informatyczna.

Gowin zaznaczył, że w przyszłości, dzięki wsparciu NCBR sektora elektromobilności jeździć będą po polskich drogach „tysiące autobusów elektrycznych”.

Obecny na konferencji dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski powiedział, że przez 10 lat zmieniła się „filozofia działania agencji”.

Potem NCBR przeszło do mechanizmu dotacyjnego ze współfinansowaniem, gdzie pieniądze publiczne ubezpieczają niejako wydatki badawcze przedsiębiorstw.

Od pewnego momentu przechodzimy do mechanizmów zwrotnych, więc oferujemy wsparcie dla produktów, które już mają prototypy lub są dopuszczone do użytkowania. Nowy mechanizm finansowania wygląda też tak, że to my predefiniujemy potrzebę. Premią dla przedsiębiorców, którzy skutecznie podejmą się rozwoju pożądanego produktu przy naszym wsparciu, jest zapewniony rynek - powiedział Chorowski.