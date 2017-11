Przyszłość energetyki - w wulkanie

Energia nuklearna czy OZE już wkrótce mogą ustąpić miejsca innej formie pozyskiwania energii - chodzi o energię wulkaniczną.

Etiopia kojarzy się raczej z krainą gorących równin i wzgórz mało kto wie jednak, iż jest to jeden z najbardziej aktywnych wulkanicznie rejonów globu. W kraju tym znajduje się ok. 60 wulkanów, co więcej obecne są tam też obszary aktywności sejsmicznej i cieplnej. Emitowana w tamtych rejonach para wodna jest efektem ciepła znajdującego się pod powierzchnią ziemi. Podziemne zbiorniki mają mieć temperatury sięgające 300 - 400 stopni Celsjusza.

Z tego powodu część badaczy uznała, iż wykonanie specjalistycznych odwiertów w głąb takich źródeł mogłoby uwolnić skupiska pary a tę z kolei można wykorzystać do napędzania turbin zasilających, które generowałyby ogromne ilości energii. To bardzo ważne odkrycie, zważając na fakt, iż 77 proc. populacji Etiopii nie posiada dostępu do nowoczesnej energii.

Jak podkreślają zwolennicy projektu wykorzystanie energii wulkanicznej (na zasadach podobnych do źródeł geotermalnych) mogłoby być wstępnie programem pilotażowym, którego efekty można potem wdrażać w innych aktywnych wulkanicznie rejonach świata.

Futurism/ as/