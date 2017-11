Prezydent: Spodziewamy się 4 proc. wzrostu PKB w 2017r.

Tempo wzrostu gospodarczego wyniesie w tym roku 4 proc., uważa prezydent Andrzej Duda. Wskazał też, że liczy na dalsze postępy w poprawie ściągalności podatków i zaapelował do przedsiębiorców o odwagę do inwestowania.

Agencje ratingowe podnoszą tempo wzrostu PKB w Polsce i przewidują, że on będzie wyższy niż my prognozowaliśmy, to jest moja wielka satysfakcja. W całym roku spodziewamy się 4 proc. tempa wzrostu PKB w 2017 roku - powiedział Duda podczas oficjalnego otwarcia Kongresu 590.

Wczoraj wicepremier Mateusz Morawiecki podtrzymał swoje oczekiwania, według których wzrost gospodarczy w Polsce może przekroczyć 4 proc. r/r w tym roku. Zadeklarował też, że rząd liczy na utrzymanie wzrostu PKB na poziomie 4-4,5 proc. przez 2 lata.

Morawiecki mówił wczoraj, że luka podatkowa zostanie zmniejszona o ok. 20 mld zł, czyli ok. 1 proc. PKB w tym roku i o kolejne 0,5 proc. PKB w 2018 r.

Moją ambicją jest, by Polska była krajem innowacyjnej gospodarki. Mamy niski jej współczynnik bardzo nam brakuje w Polsce inwestycji - zadeklarował także Duda.

Jestem za tym, by były wprowadzane programy dobrej akcji kredytowej dla przedsiębiorców , by pobudziły one inwestycje. Apeluję do przedsiębiorców, byście mieli odwagę do inwestowania - podsumował prezydent.