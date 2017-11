Polskie miasta inteligentne dla niepełnosprawnych

Panel dyskusyjny zatytułowany „Miasto przyszłości – jak technologie Smart City wspierają osoby z niepełnosprawnościami?” był jednym z rozpoczynających spotkania podczas tegorocznego Kongresu 590 w Rzeszowie. W debacie wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, Wojciech Lubawski - prezydent Kielc, a także mecenas Kacper Płażyński, Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Głos osób niepełnosprawnych jest o tyle istotny, że właśnie oni są beneficjentami rozwiązań w inwestycjach z wykorzystaniem technologii Smart City - wyjaśniał prowadzący debatę Tomasz Wasielewski (Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono/Fundacja INTEGRACJA).

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, rozpoczynając debatę zapowiadał:

Jak jest dziś wyjaśnił uczestnikom debaty niepełnosprawny Paweł Rosik, Wiceprezes Fundacji UPS! na rzecz Głuchych i Niepełnosprawnych.

Przedstawił długą listę pomysłów i projektów, których wprowadzenie nie wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych w miastach, jak choćby wideobudki telefoniczne dla głuchych w kluczowych punktach polskich miast.

Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems przedstawił kilka działających już bądź testowanych rozwiązań Smart City.

Paweł Markowski, Przedsiębiorca wdrażający rozwiązania SC dla niepełnosprawnych zwracał uwagę na finansowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym.

To jednak uzasadnia tezę, że te projekty potrzebują wsparcia, dofinansowania. Trzeba też pamiętać, to w kontekście inwestycji komercyjnych, że dostosowanie rozwiązania do potrzeb osób niepełnosprawnych powiększa znacznie grupę potencjalnych klientów.

Kacper Płażyński, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, zaangażowany we współpracę z organizacjami pozarządowymi, także w sprawach związanych z prawną ochroną i prawnym wsparciem niepełnosprawnych zwrócił uwagę na kwestie przestrzegania prawa.

To często jest kwestia jak prawo zapisane jest stosowane w życiu. Obowiązek stosowania języka migowego w urzędach jest zapisany na papierze, ale nie ma żadnej sankcji ani zachęty. To rodzaj niedoskonałego prawa. Postulatem jest zatem wprowadzenie sankcji, choćby symbolicznej lub zachęty właśnie. Jestem z Gdańska i podam przykład, jak dobrze działa zainteresowanie mediów – to też rodzaj pewnej zachęty lub kontroli. Jakiś czas temu otwarto w Gdańsku kładkę nad Motławą za 13 mln zł, która w żaden sposób nie była przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dopiero po artykule w mediach znalazły się pieniądze i rozpoczęto realizację podjazdów.

Mecenas Płażyński zaproponował też niezwykle ciekawy eksperyment.

Wykonaliśmy taki eksperyment, do którego namawiam urzędników korzystających ze środków europejskich na innowacje – my przejechaliśmy się po mieście wózkiem inwalidzkim, żeby doświadczyć jakie bariery blokują niepełnosprawnych. To niezwykle pouczające. Mówimy o smart city – trzeba mieć wyobraźnię, zaangażować się w budowę miasta z sercem, także dla społeczności niepełnosprawnych. Te inteligentne rozwiązania, o których dziś mówimy za kilka lat nie będą już smart, już tworzone są technologie, które pozwalają radiowo rozpoznawać urządzenie, które posiada osoba niepełnosprawna i „poprowadzić” tę osobę po mieście. Ważne jest to by tworzyć dziś już nie tylko smart city, ale smart Poland. Żeby niepełnosprawni mogli korzystać z pewnych standardów kompatybilnych w całym kraju. To są trzy kroki do przodu – korzystajmy z rozwiązań dziś testowanych – one będą najnowocześniejsze – namawiał zebranych Kacper Płażyński.