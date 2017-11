Zielona Góra też będzie miała Mieszkanie plus

Władze Zielonej Góry podpisały w czwartek list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości dotyczący budowy stu mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski liczy, że przy takim zaangażowaniu samorządu Zielonej Góry w przyszły roku uda się „wbić pierwszą łopatę” pod budowę mieszkań.

Dodał, że list intencyjny z KZN dotyczy pierwszej z działek, na której zostanie wybudowanych 100 mieszkań, wśród lasów, niedaleko trasy S3, w miejscu dobrze skomunikowanym z centrum miasta. Na przygotowanych tablicach można było zobaczyć projektowane bloki i ich układ w terenie.

Jak mówił wiceminister, samorząd daje grunt czy projekt, „my dajemy możliwość finansowania”.

W skali kraju jest to dziewiąty list intencyjny o współpracy z samorządami, a Zielona Góra jest drugim miastem wojewódzkim, po Kielcach, które zdecydowało się na budowę mieszkań w tej formule. Oprócz tego KZN podpisał dwa takie dokumenty z Pocztą Polską i Polskimi Kolejami Państwowymi oraz jeden z instytutami naukowo-badawczymi.

Jak poinformował pełnomocnik ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości Tomasz Tomala, list intencyjny określa, jaką działkę gmina zamierza objąć programem i ramy czasowe przeprowadzenia inwestycji. Następnym krokiem jest zawiązanie spółki celowej przez gminę i KZN, która zleci wykonawcy budowę mieszkań. Potem zostaną one wynajęte zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie.

Dodał, że zgodnie z ustawą samorząd może sprzedać 50 proc. mieszkań, a drugą połowę musi wynajmować zgodnie z czynszem normowanym, określonym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Te czynsze są różne w różnych miejscach Polski. One wahają się od siedmiu zł - bez opcji dojścia do własności, do kilkunastu, 15 -16 zł z opcja dojścia do własności. W większych miastach są wyższe - wiadomo - powiedział Tomala.