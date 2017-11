Premier: nie chcemy być krajem, w którym można zrobić biznes i wyjechać

Ci, którzy mają pieniądze muszą się nauczyć, że Polska ma zasady i pieniądze; chcemy być partnerami inwestorów, a nie państwem, w którym można zrobić biznes i po prostu stąd wyjechać - mówiła podczas inauguracji Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa premier Beata Szydło.

Premier oceniła, że w drugą rocznicę powołania jej rządu wszyscy członkowie Rady Ministrów zasługują na pochwałę. Zwróciła uwagę, że już podczas pierwszych stu dni udało się zrealizować „bardzo ambitne projekty”, w tym zabezpieczyć środki na program Rodzina 500 plus.

Okazało się po 24 miesiącach, że mogę państwu zdać raport i powiedzieć, że z tego programu, z tych zobowiązań, które złożyliśmy wobec was wszystkich, wobec wszystkich Polaków w Polsce, praktycznie większość jest już zrealizowana, a pozostałe są w trakcie realizacji - dodała.

Jak mówiła premier, teraz dla rządu następuje czas na dokończenie planowanych reform oraz zaplanowanie kolejnych zadań. Szefowa rządu stwierdziła również, że w programie PiS realizowanym obecnie przez jej gabinet obóz rządzący odpowiedział na to, czego najbardziej oczekiwali Polacy, czyli - jak mówiła „potrzebę godnego życia polskich rodzin, wsparcia polskich przedsiębiorców, na to, by Polska była wreszcie szanowana na arenie międzynarodowej”.

Powiedzieliśmy, że każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, czy w małym mieście, czy na wsi, na północy, wschodzie, zachodzie czy południu Polski, bez względu na to, jak jest przygotowany i wykształcony, co robi w życiu, ma prawo do tego, żeby jego marzenia tutaj, nad Wisłą, w Polsce się spełniały i realizowały, a naszym obowiązkiem jest stworzyć takie warunki, by było to realne - mówiła Szydło.

Oceniła, że ten cel od dwóch lat jest realizowany.

Jestem przekonana, że ta diagnoza i ten program, który realizujemy, prowadzi Polskę w dobrym kierunku - dodała szefowa rządu.

W ocenie premier Polska jest dziś krajem „rozwijającym się, bezpiecznym, w którym każdy jest szanowany, bez względu na to, jakie ma poglądy, jakie ma spojrzenie na świat”.

Każdy tutaj, nad Wisłą, w naszej ojczyźnie, może realizować swoje marzenia - przekonywała.

Szefowa polskiego rządu powiedziała także, że Polska i Polacy „mają zasady”.

Ci, którzy mają pieniądze muszą się nauczyć tego, że jest w Europie państwo, które ma zasady i ma też pieniądze. I będzie tych pieniędzy miało jeszcze więcej, bo Polska się rozwija – podkreśliła premier.

Premier zachęcała również przedsiębiorców do prowadzenia w Polsce inwestycji.

Chcemy, żebyście tutaj otwierali swoje przedsiębiorstwa, biznesy, ale pamiętajcie, chcemy być waszymi partnerami i jesteśmy waszymi partnerami. A nie jesteśmy państwem, w którym można tylko zrobić dobry biznes i po prostu stąd wyjechać - zaznaczyła premier.

Podziękowała też za dwa lata rządów.

Dziękuję wam wszystkim za to, że nam zaufaliście wtedy, że ufacie nam teraz i proszę, byście ufali, że droga, którą idziemy jest dobrą drogą i prowadzi nas naprawdę ku Polsce, z której będziemy wszyscy jeszcze bardziej dumni, niż jesteśmy teraz - podkreśliła Szydło.

Na podst. PAP