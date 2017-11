Dania żegna się z węglem

Zmiany w podejściu do energetyki zachodzą na całym świecie. Coraz więcej państw stara się zrezygnować z węgla - teraz do tego grona dołączyła Dania, która do 2030 roku chce całkowicie zrezygnować z energetyki węglowej. Co w zamian?

Podczas tegorocznej konferencji klimatycznej COP23 Dania potwierdziła swój plan rezygnacji z energii węglowej do 2030 roku. Zamiast tego rozwiązania kraj chce czerpać energię ze źródeł odnawialnych - według deklaracji duńskiego ministerstwa energii do 2030 roku 100 proc. energii tego kraju ma pochodzić z OZE.

Jednak minister środowiska Danii wskazuje, iż działania jego kraju pozostaną w próżni, jeśli do inicjatywy nie dołączą inni partnerzy. Lars Christian Lilleholt jest bowiem wielkim rzecznikiem energii odnawialnej:

Dobrze, by podobne działania podjęły też inne państwa, bowiem dopiero wtedy pojawi się szansa by coś zmienić w skali globalnej.

Futurism/ as/