Lotos Kolej zanotowała wzrost przewozów

Należąca do gdańskiej rafinerii spółka Lotos Kolej przewiozła od stycznia do października tego roku w sumie 11,16 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie

Wzrost przewozów w stosunku do 2016 roku dotyczy zarówno towarów przewiezionych na rzecz grupy Lotos, jak i klientów zewnętrznych.

Spółka poinformowała, że w samym październiku przewiozła 1,236 mln ton, czyli o 10 proc. więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Spółka Lotos Kolej powstała w 2003 r. Operowała wówczas sześcioma lokomotywami i była w stanie przewieźć niecałe 200 tys. ton towarów rocznie. Obecnie firma zarządza około stu elektro i spalinowozami. Lotos Kolej zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich przewoźników towarowych operujących na polskich torach pod względem pracy przewozowej. Od dwóch lat spółka realizuje również przewozy na terenie Niemiec.

SzSz(PAP)