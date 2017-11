Inwestycje w polskie siły zbrojne

W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał projekt nowelizacji ustawy o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Środki na ten cel będą sukcesywnie wzrastać.

Nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP przewiduje znaczący wzrost nakładów na obronność państwa. Ostatnie dwa lata inwestycji poprawiły stan techniczny wojska, ale potrzeby nadal są ogromne.

Ustawę Sejm przyjął 15 września, a Prezydent podpisał ją 23 września 2017 roku. Nowa regulacja przewiduje znaczący wzrost nakładów na obronność państwa. Według nowego systemu naliczania (opartego na metodologii NATO) pod uwagę jest brany PKB z roku bieżącego. Wzrost nakładów na obronność ma sięgnąć 2,1 PKB w 2020 roku, a docelowo minimum 2,5 PKB w 2030 roku. Ustawa jednocześnie realizuje ustalenia „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Pierwsze znaczące efekty tych zmian maja być widoczne już w przyszłym roku, bowiem budżet MON wzrośnie w 2018 roku o 3,8 mld złotych (ponad 10 proc.) w stosunku do roku 2017.

Te środki finansowe mają służyć zapewnieniu zdolności do obrony i odstraszania oraz przeciwstawienia się agresji, a także zagrożeniom hybrydowym i w cyberprzestrzeni.. Dzięki ustawie zostanie stworzony wydolny system ochrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Zaś liczebność Sił Zbrojnych RP wzrośnie do 200 tys. stanowisk etatowych dla żołnierzy, w tym: 150 tys. dla żołnierzy zawodowych, a 50 tys. dla Wojsk Obrony Terytorialnej.

Modernizacja techniczna armii to jedno z priorytetowych działań ministerstwa. Po przeglądzie w 2016 roku Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnej zdefiniowano 5 obszarów wymagających uwagi: modernizacji sił powietrznych, marynarki wojennej oraz wojsk pancernych i zmechanizowanych, działań w cyberprzestrzeni oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ciągu ostatnich dwóch lat zawarto 250 umów na łączną kwotę 20 mld złotych – w tym 13 mld zł zarobiły polskie firmy. Do największych kontraktów należą m.in. : umowy na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4, dostawę 64 automatycznych moździerzy Rak kalibru 120mm i 32 wozów dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak, 6 baterii przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica, 1300 rakiet do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Poprad, 1000 sztuk przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, 6 jednostek pływających, służących do zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań ratowniczych na morzu Holownik. Do WOT trafi 500 nowoczesnych samochodów ciężarowych Jelcz 442.32. Dozbraja się również już eksploatowany sprzęt: F-16 otrzymają kolejne kierowane pociski rakietowe AIM-120 oraz AIM-9X, a Jastrzębie – rakiety manewrujące AGM-158 JASSM oraz JASSM-ER o wydłużonym (do niemal tysiąca km) zasięgu. Rozbudowywany jest również potencjał rakietowy Marynarki Wojennej.

Intensywnie realizowane są zakupy uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierzy: karabinki Beryl, GROT, sprzęt noktowizyjny, celowniki termalne, maski, odzież i hełmy.