W ciągu 2 lat uruchomiono 500 usług cyfrowych

W ciągu dwóch lat uruchomionych zostało 500 cyfrowych usług; są to usługi o różnej popularności i ważności - powiedziała w piątek podczas Kongresu 590 minister cyfryzacji Anna Streżyńska

Minister, która uczestniczyła w panelu „Od polski papierowej do cyfrowej” podkreśliła, że podwaliny cyfrowego państwa są wciąż w realizacji.

Jedynym z takich elementów, które są realizowane, jest m.in. wspólna infrastruktura państwa, która, jak zaznaczyła minister, zmieni krajobraz cyfrowej Polski, bo zakłada integrację z sektorem biznesowym.

Zdaniem Streżyńskiej proces cyfryzacji to „niekończąca się historia”.

Minister zwróciła uwagę, że barierą rozwoju rynku cyfrowego są przede wszystkim przepisy prawne, które nie są dostosowane do współczesnej gospodarki. Dodała, że nie chodzi tu tylko o prawo Polskie, ale o system prawa wspólnotowego.

My dodatkowo nadinterpretujemy te przepisy unijne. Są to przepisy, które mają zrealizować cel polityczny urzędników europejskich, a jest to - po pierwsze zapewnić pracę tym urzędnikom. Po drugie to realizacja przez polityków europejskich swojego celu politycznego. A ten cel najlepiej realizować na szerokiej rzeszy konsumentów, masie - dodała.