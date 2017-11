Zarabiamy coraz więcej

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. wzrosło o 7,4 proc. – licząc rok do roku. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,3 proc., do 4 574,35 zł.

Wyraźnie wzrosło także zatrudnienie – w październiku było o 4,4 proc. wyższe niż w październiku 2016 r. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 6 035,8 osób, podano w komunikacie.

Jeśli idzie o wzrost wynagrodzeń, to oczekiwania analityków były niższe. Spodziewali się oni wzrostu pensji o 6,1-7,1 proc., (wobec 6 proc. wzrostu we wrześniu br.). Ale również wzrost zatrudnienia był w górnym przedziale prognoz. Analitycy spodziewali się wzrostu rzędu 2,9-4,5 proc. r/r, (wobec wzrostu o 4,5 proc. we wrześniu br.).

ISBNews, MS