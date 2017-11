Kazachska ropa płynie do PKN Orlen

PKN Orlen kupił, w formule spot, 90 tys. ton kazachskiej ropy naftowej typu CPC - Caspian Pipeline Consortium. Tankowiec z surowcem, który wyruszył ostatnio z portu w Noworosyjsku, spodziewany jest w Gdańsku na początku grudnia.

Jest to kolejny ładunek ropy naftowej z Kazachstanu dla grupy Orlen.

Obecny zakup jest elementem strategii koncernu, która zakłada otwarcie na różne kierunki dostaw i wykorzystywanie okazji rynkowych. Spółka nie wyklucza kolejnych zakupów rop lekkich - zaznaczył płocki koncern.

Z końcem października do portu w Gdańsku dopłynął tankowiec z blisko 100 tys. ton ropy naftowej WTI - West Texas Intermediate z USA, przeznaczonej do przerobu w rafinerii PKN Orlen w Płocku, największym tego typu kompleksie w Polsce. Spółka zwróciła wówczas uwagę, że ropa naftowa WTI to lekki gatunek tego surowca, o relatywnie niskiej gęstości i niskiej zawartości siarki, dzięki czemu w procesie destylacji uzyskuje się dużą ilość benzyn i oleju napędowego.

Jak wyjaśniał płocki koncern, przy okazji dostawy surowca z USA strategia spółki opiera się m.in. na optymalizacji procesu zakupowego i uzupełnianiu kontraktów długoterminowych umowami spotowymi doraźnymi zawieranymi na korzystnych warunkach.

PKN Orlen informował wcześniej, iż jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy naftowej z całego świata. Spółki z grupy Orlen zarządzają rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie o łącznej zdolności przerobowej 35,2 mln ton surowca.

W grudniu 2016 r. PKN Orlen kupił 1 mln baryłek ropy typu Iranian Light przeznaczony dla rafinerii spółki w Płocku. Jak podkreślał wówczas płocki koncern, nawiązana współpraca z Irańską Narodową Kompanią Naftową jest elementem strategii płockiego koncernu, która „ma na celu budowę relacji handlowych z największymi producentami ropy na świecie oraz otwarcie na różne kierunki dostaw”.

Na początku listopada 2016 r. PKN Orlen przedłużył na rok, do końca 2017 r., kontrakt na dostawy ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej - kontrakt, zawarty kilka miesięcy wcześniej, w maju, dotyczył dostaw surowca dla grupy kapitałowej płockiego koncernu z Saudi Aramco, jednego z największych koncernów wydobywczych na świecie. Umowa zakłada zaopatrzenie w surowiec na poziomie ok. 200 tys. ton miesięcznie, przy czym może on trafiać do przerobu w sześciu rafineriach grupy kapitałowej płockiego koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.

Pierwsza dostawa 100 tys. ton ropy naftowej z Saudi Aramco dla rafinerii PKN Orlen na podstawie umowy spot dotarła do portu w Gdańsku we wrześniu 2015 r.

W grudniu 2016 r. PKN Orlen zawarł z kolei aneks do umowy z Tatneft Europe z siedzibą w Szwajcarii - handlowym przedstawicielem rosyjskiej spółki Tatneft na dostawy ropy do czeskiej rafinerii w Litvinowie z grupy Unipetrolu, w którym płocki koncern posiada 62,99 proc. udziałów. Kontrakt dotyczy dostaw ropy REBCO w ilości od 1,62 mln ton do maksymalnie 3,96 mln ton od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wcześniej, z końcem grudnia 2015 r., PKN Orlen podpisał aneks do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z rosyjskim koncernem Rosneft Oil Company. Porozumienie zapewnia dostawę od 18 mln ton do 25,2 mln ton surowca, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 26 mld zł. Dostawy są realizowane rurociągiem do rafinerii w Płocku od 1 lutego 2016 r. i mają potrwać do 31 stycznia 2019 r. Spółka posiada także opcję odbioru części dostaw w gdańskim Naftoporcie lub w terminalu morskim w Butyndze na Litwie dla tamtejszej rafinerii Orlen Lietuva z grupy płockiego koncernu.

Oprócz aneksu do umowy z Rosneft Oil Company, PKN Orlen ma też kontrakt z Tatneft Europe zawarty także w grudniu 2015 r. Zgodnie z tym kontraktem dostawy ropy bezpośrednio do Płocka realizowane są od 1 stycznia 2016 r. i mają trwać do 31 grudnia 2018 r. Umowa przewiduje dostawę od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton surowca, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 7,4 mld zł.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych tego tupu w Europie.

PAP, MS