WAŻNE: PIT za 2017 r. na nowych zasadach

Już tylko podpis Prezydenta i wejdą w życie zmiany w rozliczeniach rocznych z urzędem skarbowym za 2017 rok. Wraz z nimi będą nas obowiązywać nowe zasady w odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej.

Rządowy projekt nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zbliża się do końca drogi legislacyjnej. W październiku projektem ustawy zajmował się Sejm, na początku bez poprawek przyjął go Senat, a teraz od 13 listopada czeka na podpis Prezydenta.

Jakie zmiany już przy najbliższym PIT rocznym ucieszą osoby z niepełnosprawnościami?

Odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego

Dotychczas przywilej rozliczenia kosztów utrzymania psa asystującego obejmował jedynie osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa (a więc także znacznego lub umiarkowanego stopnia i odpowiadającym im określeniom z orzeczeń ZUS) oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową zaliczone do I grupy (a więc także do znacznego stopnia lub analogicznego orzeczenia z ZUS). Odliczeniu podlegały wydatki do wysokości 2280 zł.

Po nowelizacji prawo do tej ulgi zyskują wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają psa asystującego, w tym także – psa sygnalizującego. Ta propozycja padła ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odliczenia kosztów przewozu samochodem

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 16. roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność lub współwłasność) mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł

Po wprowadzonych zmianach wydatki na auto będzie mógł odliczyć każdy z orzeczoną niepełnosprawnością lub jego opiekun. Przestaje mieć znaczenie grupa inwalidzka. Ale co najważniejsze: nie trzeba udowadniać, że przejazd był związany z „niezbędnymi zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi”. Można używać auta również np. na zakupy lub w drodze do pracy. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów - zmiana ta „przyczyni się do ułatwienia codziennego życia niepełnosprawnego”.

Nadal nie będzie wymogu gromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Za wezwanie urzędu skarbowego trzeba będzie okazać dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Wyższe kryterium dochodowe

Dzisiaj aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej nie można wykazać dochodu rocznego wyższego od 9120 złotych. Kwota ta od wielu lat nie była waloryzowana.

Teraz ma zostać podniesiona do wysokości 12-krotności renty socjalnej, która obecnie wynosi 840 zł miesięcznie, czyli na chwilę obecną do 10.080 złotych. Coroczne podwyżki tego świadczenia miały by więc również wpływ na zwiększenie kryterium dochodowego.

Ponadto do dochodów osoby z niepełnosprawnością pozostającej na utrzymaniu podatnika nie włącza się alimentów na rzecz dzieci.