Program szkoleń dla prokuratorów

Jak rozpoznać próby manipulowania przez rozmówcę i niewerbalne oznaki agresji, jak poradzić sobie z agresją w miejscu publicznym - m.in. tych zasad będą się uczyć kuratorzy sądowi z terenu działania Sądu Okręgowego w Krośnie. Zajęcia poprowadzą funkcjonariusze Służby Więziennej z Podkarpacia.

Szkolenia, które rozpoczną się we wtorek, są częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy - czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”. Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników i przedstawicieli administracji publicznej (ponad 400 tysięcy osób): kuratorów sądowych, urzędników państwowych i samorządowych, pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, wojewódzkich urzędów pracy, pracowników socjalnych i pielęgniarek środowiskowych.

Rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Jarosław Wójtowicz zauważył, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej mają wiedzę teoretyczną, wykształcone przez lata metody działania, a przede wszystkim wieloletnią praktykę w pracy z trudnym podopiecznym.

Jak zaznaczył, Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę (ponad 73 tys. osób pozbawionych wolności) i w tak długim czasie zajmuje się trudnym podopiecznym. Są to osoby skazane za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w tym również na kary 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, wśród których są uzależnieni od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mające poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych.

„Na co dzień pracujemy z osobami roszczeniowymi, okazującymi często werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych i współosadzonych. Coraz częściej zdarza się, że z +klientem+ trudnym w swojej pracy mają do czynienia pracownicy i przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych. My przez lata nauczyliśmy się, jak sobie z tym radzić. Teraz tą wiedzą dzielimy się z innymi” - mówił Wójtowicz.

Jedną z grup zawodowych narażonych na tego typu zagrożenia są kuratorzy sądowi. W czasie szkoleń, zorganizowanych wspólnie przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Sąd Okręgowy w Krośnie kuratorzy nabędą podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki.

W zajęciach weźmie udział ok. 40 kuratorów sądowych z terenu działania Sądu Okręgowego w Krośnie. Podczas wykładów połączonych z warsztatami psychologowie ze Służby Więziennej będą ich uczyć jak rozpoznać oznaki kłamstwa i próby manipulowania przez rozmówcę, a także niewerbalne oznaki agresji i pokażą jak radzić sobie z agresją werbalną.

Psycholog mjr Bożena Ulidowska, Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie wyjaśniła, że każdy z nas funkcjonuje w oparciu o utrwalone w trakcie życia schematy.

„Jeśli potrafimy te schematy rozpoznać, możemy próbować przewidywać, jak ktoś się zachowa. Dzięki takiemu doświadczeniu wiemy np., że tupiące nogą dziecko za chwilę może wybuchnąć płaczem, ale wiemy również, jaki jest najczęściej schemat zachowania osoby agresywnej. Psycholog w więzieniu musi bardzo często sięgać do tego typu doświadczeń” - zauważyła Ulidowska.

Z kolei na zajęciach praktycznych sześciu operatorów rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW) poprowadzi podstawowe szkolenia z zasad samoobrony. Pokażą też, jak w bezpieczny sposób zorganizować miejsce pracy, na co zwrócić uwagę, aby wizyta w mieszkaniu podopiecznego przebiegła w sposób bezpieczny, jak poradzić sobie w przypadku agresji w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej.

„Nigdy nie jest tak, że można przewidzieć każde zagrożenie, na jakie możemy natrafić. I nigdy nie możemy być przygotowani w stu procentach, by sobie z nim poradzić. Oczywiście długotrwały, stały trening sprawia, że potrafimy więcej, ale i tak zawsze możemy trafić na kogoś większego, silniejszego, sprawniejszego, czy po prostu bardziej zdeterminowanego. Dlatego tak ważne jest nauczyć się nie dopuszczać do sytuacji zagrożenia” - zaznaczył dowódca rzeszowskiej GISW (nie ujawnia się jego nazwiska ani stopnia).

Dodał, że jedną z podstawowych zasad jest odpowiednie przygotowanie miejsca pracy i np. usunięcie z biurka kubka z długopisami i nożyczkami, czy w czasie wizyty w obcym miejscu zapamiętanie, co znajduje się za naszymi plecami i gdzie są drzwi. „A najważniejsze - zachować zimną krew. Pewność siebie czasami potrafi uratować życie” - dodał dowódca rzeszowskiej GISW.

Szkolenia kuratorów sądowych z terenu działania Sądu Okręgowego w Krośnie potrwają dwa dni. SW zapewnia, że w niedługim czasie będzie prowadzić zajęcia dla innych grup zawodowych.

PAP/ as/