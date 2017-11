Analitycy liczą na 10-proc. wzrost produkcji

Produkcja przemysłowa w październiku wyraźnie przyspieszyła – wynika z prognoz analityków. Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w ostatnim miesiącu średnio o 10,2 proc., licząc do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Inflacja cen producentów spowolniła jedynie nieznacznie - analitycy spodziewają się inflacji PPI na poziomie ok. 2,9 proc.

Piętnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 8,6 proc. do 11,5 proc. wzrostu r/r przy średniej w wysokości 10,18 proc. wzrostu r/r w październiku wobec wzrostu o 4,3 proc. r/r we wrześniu br. Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 23,88 proc. (prognozy od 21,9 proc. do 25,7 proc. wzrostu r/r) wobec wzrostu o 15,5 proc. r/r we wrześniu br.

Analitycy spodziewają się, że w przypadku cen producentów w październiku 2017 r. odnotowaliśmy od 2,6 proc. r/r do 3,1 proc. r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,85 proc. r/r (wobec wzrostu o 3,1 proc. r/r we wrześniu br.).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o produkcji i PPI za październik br. dziś o godz. 14:00.

ISBNews, MS