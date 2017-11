Prezes PFR przeciwko fuzji Pekao z Aliorem

Z punktu widzenia najlepszej strategii budowania wartości dla akcjonariuszy Banku Pekao optymalnym rozwiązaniem byłaby koncentracja na wzroście organicznym - tak jak w przypadku ING Banku Śląskiego, poinformował ISBnews prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) - akcjonariusza banku - Paweł Borys

D aję pod rozwagę jako akcjonariusz - bo to są, oczywiście, decyzje zarządu Pekao, czy jednak nie najlepszą strategią dla Pekao jest pełne koncentrowanie się na organicznym rozwoju, w tym sensie, że bardzo mocne doinwestowanie od strony technologii i wykorzystanie posiadanego kapitału i walka o rynek w sposób organiczny - powiedział Borys ISBnews w kuluarach konferencji Poland 2.0. Summit, współorganizowanej w Londynie przez polskie organizacje studenckie i Boston Consulting Group (BFG).

Po drugiej stronie wagi metod rozwoju jest wzrost przez akwizycję, czyli gorący ostatnio temat ewentualnej fuzji z Alior Bankiem. Po ostatnim wypływie na rynek wiadomości o tym, że omawiane są takie plany, akcje obu banków gwałtownie zanurkowały. Jak widać, również prezes PFR nie jest fanem tego rozwiązania.

Warto rozważyć, czy z perspektywy akcjonariuszy nie jest to optymalna strategia budowania wartości, gdzie podałbym tutaj przykład strategii ING, która od wielu lat - kiedyś z przyczyn regulacyjnych, teraz to jest świadomy wybór - jest strategią wzrostu organicznego. Bank zdobywa udziały rynkowe i bardzo mocno buduje wartość dla akcjonariuszy, a jest w tej chwili jednym z najnowocześniejszych banków na rynku polskim - dodał prezes Funduszu.

Wcześniej Borys wypowiadał się sceptycznie na temat perspektyw połączenia Pekao i Alior Banku. Pod koniec października Bank Pekao i Alior Bank zawarły list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów. Banki podkreśliły wówczas, że na chwilę obecną żadne decyzje co do wyboru ewentualnej opcji nie zostały podjęte, a przeprowadzane analizy mają charakter wstępny.

Fuzja to jest, owszem, możliwość zwiększenia skali, ale nie wiem, czy to jest optymalne z punktu widzenia najlepszej strategii budowania wartości dla akcjonariuszy. Dlatego mówiłem, że podchodzę do tych pomysłów ostrożnie, ale - jak rozumiem - banki mają dokonać dopiero jakichś analiz i dopiero na ich bazie będą podejmowane decyzje - skomentował Borys w rozmowie z ISBnews.