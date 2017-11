Przedłużono żywotność "Bogdanki"

Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała od ministra środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton, poinformowała spółka

Pozyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża ‘Ostrów’ to bardzo ważny krok w realizacji zapowiadanego w naszej strategii planu podwojenia zasobów operatywnych spółki. Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni, a co za tym idzie - zapewnienia stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników. To także podstawa dla utrzymania pozycji Bogdanki jako jednej z najważniejszych firm w regionie, przyczyniającej się do rozwoju Lubelszczyzny. Zwiększenie bazy zasobów oznacza także zapewnienie stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea, której jesteśmy częścią - powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie.

Pozyskanie koncesji to kluczowy krok w realizacji zapowiadanego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025” planu podwojenia zasobów operatywnych spółki. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o kolejne ok. 33 mln ton. W sumie Bogdanka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 lat obecnie), podano również.

Eksploatacja złoża ‘Ostrów’ planowana jest dwuetapowo. W pierwszej fazie eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W drugiej kolejności, w latach 2025-2030, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża ‘Ostrów’ planowane jest ok. 2032 roku - czytamy dalej.

Jednocześnie spółka nadal rozważa złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji, podano również.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

