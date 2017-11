Przestępcy stracili miliard złotych

W 2014 Parlament Europejski zobowiązał kraje unijne do wprowadzenia konfiskaty rozszerzonej. Mimo takiej decyzji PE, rząd PO/PSL nie wprowadził tego rozwiązania do polskiego prawa – powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Mało tego – jak przypomniał Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości – już w 2006 r. był gotowy projekt ustawy, wprowadzającej konfiskatę rozszerzoną, ale rząd PO/PSL wyrzucił tę propozycje do kosza. Poza tym, mówił Marchoł, rząd PO/PSL był jedynym w Unii Europejskiej, który głosował przeciwko konfiskacie rozszerzonej. Tymczasem, jak wynika z danych, to rozwiązanie działa.

Do tej pory zostało wydanych 400 postanowień w tej sprawie, które dotyczyło majątku o wartości 400 mln zł – powiedziała Violetta Kowalska, zastępczyni dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej.

To dużo, zwłaszcza, że przepisy o konfiskacie obowiązują dopiero od kwietnia br., wprowadzone do polskiego prawa przez obecny gabinet. Warto też zwrócić uwagę, że przepisy o konfiskacie rozszerzonej sprawiły, że prokuratorzy zostali zachęceni do stosowania zabezpieczeń na majątku.

Tylko w I połowie 2017 r. wartość wniosków o zabezpieczenie majątku wyniosła 500 mln zł. To pięciokrotny wzrost w stosunku do I połowy 2016 r. – mówiła Violetta Kowalska.

Łącznie straty przestępców są bardzo wysokie.

Wartość zabezpieczeń na majątku wyniosła 1 mld zł. To są pieniądze, które posłużyłyby przestępcom, gdyby nie zostały im odebrane – mówił Zbigniew Ziobro.

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej zwracają uwagę, że prokuratorzy chętnie korzystają zarówno z konfiskaty rozszerzonej, jak i z innych możliwości stosowania zabezpieczeń na majątku przestępców.

W przypadku zarówno liczby spraw, jak i osób, których dotyczą sprawy, obserwujemy wzrost stosowanych zabezpieczeń o – w zależności od prokuratury – od 20 do przeszło 190 proc. – mówiła Violetta Kowalska.

Prokuratorzy jak do tej pory stosowali zabezpieczenia majątkowe na nieruchomościach, udziałach w spółkach i ich majątku, na biżuterii. Zatrzymane zostały luksusowe samochody- w tym jeden o wartości 3 mln zł – oraz samolot.

Jak przypomniał Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, nowe rozwiązania dotyczące zabezpieczeń majątkowych są skuteczniejsze, ponieważ dają możliwość zabezpieczenia majątku, który był tylko przez przestępcę używany, a nie był jego własnością. Nie jest konieczne także schwytanie przestępcy, aby móc odebrać majątek.