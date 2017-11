PWPW ruszył z produkcją nowego wzoru paszportu

Produkcja nowego paszportu biometrycznego jest już w toku. Chcemy żeby w 2018 r.,na 100 lecie odzyskania niepodległości, trafił do społeczeństwa - poinformował prezes PWPW Jakub Skiba. Oprócz elementów graficznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, dokument wyróżniają najnowocześniejsze zabezpieczenia przed fałszerstwem

Średnio wzory paszportu zmieniają się co 10 lat. Ostatni raz, wzór paszportu był zmieniany w 2006 r., dlatego to najlepsza pora na nowy. Stary wzór będzie obowiązywał nadal, do czasu wygaśnięcia terminu ważności, także wymiana na nowy będzie następowała płynnie. W przyszłym roku obchodzimy 100 lecie odzyskania niepodległości, a właśnie najnowszy wzór tego dokumentu nawiązuje do tego wydarzenia - powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak.