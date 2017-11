Spada zadłużenie Skarbu Państwa

Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2017 r. wynosiła 16,5 mld zł według stanu na koniec sierpnia br. wobec 18 mld zł według stanu miesiąc wcześniej, podało Ministerstwo Finansów

Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 940,7 mld zł na koniec września br.

Zadłużenie krajowe w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2017 r. miało wartość 13,87 mld zł na koniec września br. (wobec 15,12 mld zł miesiąc wcześniej). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w br. miało wartość 618 mln euro (wobec 681 mln euro miesiąc wcześniej).

We wrześniu 2017 r. wskaźnik ATR (ang. average time to refixing) zadłużenia SP wyniósł 3,93 roku (spadek o 0,05 roku m/m i o 0,09 roku wobec końca 2016 r.). Spadek ATR we wrześniu był wynikiem skrócenia się ATR zarówno długu krajowego (o 0,06 roku, do 3,39 roku), jak i zagranicznego (o 0,05 roku, do 5,03 roku). Wpływ na kształtowanie się ATR obydwu kategorii długu miało głównie skrócenie się ATM, a w przypadku długu zagranicznego także spadek udziału instrumentów o zmiennym oprocentowaniu - czytamy dalej.