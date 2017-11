Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Indeksy GPW zakończyły poniedziałkową sesję solidnymi wzrostami. Wśród spółek z WIG 20 najmocniej rosły akcje mBanku, spadkom przewodził zaś Eurocash. Na szerokim rynku zwyżkowali producenci gier, w górę poszła także Bogdanka, która otrzymała koncesje wydobywczą

WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,99 proc. do 2.468,09 pkt. WIG zwyżkował o 0,91 proc. do 63.621,92 pkt., mWIG poszedł w górę o 0,99 proc. do 4.829,48 pkt., a sWIG 80 o 0,38 proc. do 14.030,26 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 780 mln zł, z czego 568 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był Bank Pekao (150 mln zł), którego kurs spadł o 0,3 proc.

Wśród blue chipów najmocniej rosły notowania mBanku (o 4,1 proc.) i PGNiG (o 3,4 proc.). Spadały notowania czterech spółek, a liderem zniżek był Eurocash (o 3,8 proc.).

Na szerokim rynku zyskiwali producenci gier: CI Games wzrósł o 7,5 proc., 11 bit studios o 6,2 proc., Artifex o 5,1 proc., a CD Projekt o 2 proc.

Bogdanka wzrosła o 1,5 proc. Spółka poinformowała o otrzymaniu koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin, o zasobach operatywnych szacowanych na poziomie ok. 186 mln ton węgla. Uzyskanie przez spółkę koncesji stanowi podstawowy element planu podwojenia jej zasobów operatywnych.

Po publikacji wyników kurs Comarchu zakończył sesję spadkiem o 0,1 proc. Strata netto krakowskiej spółki informatycznej w III kw. 2017 wyniosła 3,55 mln zł wobec konsensusu 0,6 mln zł mln zysku. Portfel zamówień grupy Comarch na 2018 rok jest blisko 20 proc. wyższy rok do roku, m.in. ze względu na pozyskane niedawno kontrakty od administracji publicznej.

Po mocnych, ponad 5-proc. wzrostach na początku sesji notowania Gino Rossi wróciły do poziomu odniesienia. W piątek po zamknięciu spółka opublikowała wyniki za III kwartał 2017 r., w którym zanotowała 68,3 mln zł przychodów i odnotowała stratę netto na poziomie 3,3 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 63,7 mln zł, a strata netto 3,4 mln zł. Jak wynika z konsensusu PAP, rynek oczekiwał w III kw. 2017 r. straty netto na poziomie 3,7 mln zł i przychodów w wysokości 69,4 mln zł.

Ponadto, zarząd spółki poinformował w komentarzu do wyników, że Gino Rossi spodziewa się w czwartym kwartale 2017 roku co najmniej powtórzenia poziomu sprzedaży, odnotowanego w czwartym kwartale ubiegłego roku. W czwartym kwartale 2016 roku spółka odnotowała 88 mln zł przychodów i 5,9 mln zł zysku netto.

Wielton spadł o 2,4 proc. Spółka podała w poniedziałek wyniki za III kwartał 2017 roku. Zysk netto grupy w tym okresie wzrósł do 15,5 mln zł z 13,3 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wyniósł 21 mln zł wobec 21,2 mln zł w III kw. 2016 r., EBITDA wyniosła 27,8 mln zł wobec 27,3 mln zł rok wcześniej, a przychody wzrosły do 386,8 mln zł z 315,8 mln zł. Wielton szacuje, że przyszłoroczne nakłady inwestycyjne grupy wyniosą 45-50 mln zł wobec ponad 40 mln zł w 2017 roku.

Na szerokim rynku mocnymi wzrostami przy relatywnie wysokich obrotach wyróżnił się Braster (o 24,4 proc.) i ZE PAK (o 8,3 proc.).

PAP Biznes, mw