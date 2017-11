Firmy nieprzygotowane na JPK. KAS szkoli dalej

Tylko 8 proc. mikrofirm przygotowanych na JPK, we wtorek kolejne szkolenie 20.11. Warszawa (PAP) -

Tylko 8 proc. firm, które w 2018 r. będą wysyłać fiskusowi dane w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, jest na to gotowa - wynika z badania firmy inFakt. We wtorek w urzędach skarbowych całej Polski odbędzie się kolejne szkolenie dla takich podatników.

W komunikacie na temat badania podano, że mikroprzedsiębiorcy, którzy już za trzy miesiące będą musieli wysłać do urzędu skarbowego pierwsze rozliczenie JPK_VAT, w większości nie są jeszcze do tego przygotowani. 68 proc. z nich nie wie, czy ich program księgowy jest przygotowany do wysyłki JPK, a 13 proc. odpowiedziało, że ich program na to pozwala. Taki sam odsetek wskazał, że ich program jeszcze nie jest gotowy, ale będzie.

Zgodnie z raportem przedsiębiorcy w przeważającej większości dają sobie jeszcze czas na to, aby zagłębić się w temat JPK i przygotować do tego obowiązku. Tylko 8 proc. deklaruje, że wie co w związku z tym musi zrobić i jest na to przygotowana. Co czwarty jeszcze o tym nie myśli, niespełna co trzeci martwi się, że jego wiedza nie jest wystarczająca i popełni błąd, a 37 proc. uważa, że poradzi sobie z nowym obowiązkiem dzięki pomocy księgowej.

Ponad połowa przedsiębiorców wie z jaką częstotliwością będzie musiała wysyłać JPK. 58 proc. poprawnie wskazało, że co miesiąc. Z drugiej strony - aż 40 proc. przyznało, że tego nie wie, a 4 proc. odpowiedziało błędnie, że co kwartał - napisano w komunikacie.

W komunikacie napisano, że większość ankietowanych przedsiębiorców miało negatywne zdanie o nowym obowiązku. Według nich negatywnie odbije się na najmniejszych firmach, niektórzy postrzegają JPK wręcz jako próbę inwigilacji i ograniczenia swobody gospodarczej. Pojawiły się także głosy mówiące m.in., że nakładanie kolejnych obowiązków na prowadzących działalność skutkuje rozrostem szarej strefy, a JPK to kolejny projekt, który utrudni proces rozliczania się z urzędami.

Wśród niewielu opinii pozytywnych dominują te, które wskazują na uszczelnienie systemu podatkowego dzięki JPK oraz ograniczenie możliwości wyłudzenia VAT. Część przedsiębiorców jest też zdania, że nowe regulacje nie mają dla nich większego znaczenia, jeśli biuro rachunkowe dopełni formalności w ich imieniu - wyjaśniono.

Z badania wynika, że do wdrożenia JPK przygotowanych jest 76 proc. księgowych, jednocześnie 81 proc. z nich deklaruje, że będzie wysyłać JPK za swoich klientów. Tylko 6 proc. księgowych odpowiedziało, że ich klienci będą wysyłać JPK samodzielnie z programu do wystawiania faktur.

Księgowi dość powściągliwie oceniają postępy swoich klientów w przygotowaniach do realizacji obowiązku JPK. Ich największą obawą jest to, czy przedsiębiorcy będą co miesiąc dostarczać faktury (35 proc. wskazań), co czwarty księgowy odpowiedział, że jego klienci nie przejmują się nadchodzącymi wymogami, a 19 proc. - że nawet o nich nie wiedzą. Z kolei co piąty księgowy wskazał, że jego klienci zamierzają regularnie co miesiąc dostarczać faktury - napisano.

Zgodnie z komunikatem, badanie zostało przeprowadzone między 26 października a 15 listopada 2017 metodą wywiadów internetowych (CAWI). Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące przygotowania mikroprzedsiębiorców do obowiązku JPK od 1 stycznia 2018. W odpowiedzi na nieobowiązkowe pytania otwarte badani mogli również opisać swoje odczucia związane z obowiązkiem JPK dla mikroprzedsiębiorców od nowego roku. W badaniu wzięło udział 1 127 przedsiębiorców oraz 117 księgowych z całej Polski.

We wtorek 21 listopada resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa będą kontynuować - w ramach listopadowej, ogólnopolskiej akcji „Wtorki z JPK” - szkolenia dla najmniejszych firm na temat tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych urzędów.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). JPK_VAT obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Bezpłatne szkolenia na temat tworzenia i przesyłania JPK_VAT prowadzą eksperci KAS w każdy wtorek listopada we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych). Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień. Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

PAP, mw