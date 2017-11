Tylko rok spokoju w cenach na rynku pierwotnym

Najnowsze dane GUS na temat budownictwa mieszkaniowego w Polsce pokazują, że rynek jest bardzo rozgrzany i generuje niespotykaną w ostatnich dwóch latach podaż nowych mieszkań - powiedział PAP dyrektor ds. rozwoju w serwisie e-bazanieruchomości.pl Maciej Górka

Jak zauważył Górka, w perspektywie dziewięciu miesięcy tego roku oddano do użytku ponad 139 tys. mieszkań, czyli o 8,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2016 roku.

Ekspert przypomniał, że w 2016 roku w okresie styczeń-październik oddano do użytku ponad 10 proc. więcej mieszkań niż w tym samym czasie w 2015 roku.

Różnica między 2015 a 2017 rokiem to ponad 10 500 więcej nowych lokali, które oddano do użytku na przestrzeni styczeń-październik, natomiast względem 2016 roku to aż 12 390 mieszkań - ocenił. Tak duża podaż podyktowana jest szybko rosnącym popytem, na który obecnie wpływ ma wiele czynników, które funkcjonują w gospodarce - od niskich stóp procentowych, które przekładają się na niską opłacalność lokat i tym samym determinują do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, po relatywnie tanie kredyty hipoteczne, wzrost zarobków i stabilne ceny mieszkań - dodał Górka.

Dodatkowo, jak zaznaczył, biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę w 2017 roku (ponad 213 tys. mieszkań) oraz liczby rozpoczętych budów (jest ich o 19 proc. więcej niż przed rokiem), można przypuszczać, że w 2018 roku utrzyma się nadal wysoka dynamika w ilości oddanych do użytkowania nowych mieszkań, a popyt ocenia się na równie chłonny jak do tej pory. Podkreślił jednak, że będzie to możliwe jeżeli nie zmienią się warunki ekonomiczne w kraju.

Zagrożeniem dla obecnych inwestorów może być sytuacja, gdy wygenerowana zostanie nadpodaż, której nie skonsumuje popyt - zauważył Górka. W jego opinii może się to odbić z korzyścią dla nabywców, ponieważ inwestorzy będą o klienta konkurować ceną, lub promocjami.

Jak poinformował GUS w poniedziałkowym komunikacie, w okresie styczeń-październik 2017 r. oddano do użytkowania 139 tys. 424 mieszkania, czyli o 8,4 proc. więcej wobec tego samego okresu w 2016 r.

Jak podał GUS, w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 213 tys. 218 mieszkań, tj. o 22,5 proc. więcej niż w 2016 r. (kiedy notowano wzrost o 10,5 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 177 tys. 125, czyli o 19,2 proc. (wzrost w analogicznym okresie 2016 r. o 4,3 proc.).

Jednak należy jeszcze pamiętać o coraz większych kosztach, jakie ponoszą deweloperzy. Z tą zmienną destabilizacja cen na rynku pierwotnym wcale nie musi oznaczać spadku cen, lecz przeciwnie.

PAP, mw