Europejskie giełdy: Po wzrostach - spadki

Europejskie giełdy w większości spadają, po poniedziałkowym odbiciu. Trwalsze wzrosty indeksów to dla rynków w regionie na razie za trudne zadanie - informują maklerzy.

Uwagę graczy rynkowych nadal przyciąga kryzys polityczny w Niemczech. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała w poniedziałek, że w przypadku rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych będzie ponownie kandydowała na stanowisko szefowej rządu.

W Niemczech prowadzone od ponad miesiąca rozmowy bloku partii chadeckich CDU/CSU z Zielonymi i liberalną FDP w sprawie utworzenia koalicji rządowej zostały zerwane przez to ostatnie ugrupowanie.

Jeśli cztery partie nie powrócą, pomimo apelu prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, do stołu rozmów, to konieczne będą nowe wybory. Odbyłyby się one prawdopodobnie na wiosnę.

Szefowa rządu uważa, że w zakończonych fiaskiem rozmowach sondażowych o koalicji nie popełniła żadnych błędów. „Zrobiłam to, co mogłam zrobić; osiągnęliśmy spore postępy” - powiedziała.

Merkel podkreśliła, że po zerwaniu rozmów w nocy z niedzieli na poniedziałek nie myślała o dymisji. „Nie, nic takiego nie było. Uważam, że Niemcom potrzebna jest stabilność” - oświadczyła.

Teoretycznie możliwą koalicję CDU/CSU z SPD wykluczają socjaldemokraci. Merkel wyklucza z kolei rząd mniejszościowy.

Merkel, przewodnicząca CDU, która kieruje niemieckim rządem nieprzerwanie od 2005 roku, powiedziała, że jest „kobietą, która ponosi odpowiedzialność i jest gotowa do wzięcia na siebie kolejnych obowiązków”.

Odchodzi za to Janet Yellen, szefowa Fed. Yellen zrezygnuje z zasiadania w zarządzie amerykańskiej Rezerwy Federalnej po tym, jak w lutym 2018 r. wygaśnie jej kadencja na stanowisku szefa Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Yellen poinformowała o tym w liście do prezydenta USA.

Mandat Yellen jako członka zarządu Fed upływa dopiero 31 stycznia 2024 r.

Donald Trump nominował na początku listopada Jerome’a Powella, obecnego członka zarządu Fed, na prezesa Rezerwy. Na powołanie Powella zgodę musi wyrazić Senat USA. Publiczne wysłuchanie kandydata odbędzie się 28 listopada.

A tymczasem we wtorek mało danych makro: o 14.30 indeks aktywności w amerykańskiej gospodarce w X, podawany przez Fed z Chicago, a o 16.00 dane z rynku nieruchomości w USA - o sprzedaży domów na rynku wtórnym w X.

Od 16.00 członek rady EBC Benoit Coeure weźmie udział w dyskusji panelowej we Frankfurcie.

Na giełdach w Europie we wtorek spada kurs akcji m.in. Eutelsat Communications - o 5,3 proc., Melrose Industeies traci 5,2 proc., Compass Group na minusie o 5,0 proc., a Intertek Group zniżkuje o 2,7 proc.

Przed zniżkami kursu obroniły się m.in. easyJet +3,8 proc., Spectris +2,9 proc., ProSiebenSat.1 Media +2,4 proc. i ITV +2,2 proc.

Euro umacnia się o 0,07 proc. do 1,1741 USD.

Ropa Brent na ICE wyceniana jest 0,5 proc. wyżej - po 62,50 USD za baryłkę.

Miedź na LME drożeje o 0,2 proc. do 6.839,00 USD za tonę.

PAP/ as/