Miliony na inwestycje w Gorzowie Wielkopolskim

W projekcie przyszłorocznego budżetu Gorzowa Wlkp. dochody opiewają na prawie 763 mln zł, a wydatki wynoszą ok. 860,3 mln zł. Władze zmierzają przeznaczyć na inwestycje prawie 287,5 mln zł.

Dla porównania, w tym roku wydatki określono na ok. 673 mln zł, a dochody na ok. 620 mln zł, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 137 mln zł.

Jak powiedział PAP prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, spadające wskaźniki bezrobocia, rosnące wpływy do miejskiej kasy oraz dodatnia migracja pokazują, że władze miasta prowadzą odpowiednią strategię. „Taki właśnie będzie przyszłoroczny budżet Gorzowa - ambitny i pozwalający kontynuować podjęte działania. Wszystko po to, by pobudzać rozwój” - mówił.

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłym roku będzie należeć kontynuacja realizacji projektu „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” (m.in. zakup tramwajów, modernizacja torowisk, centrum przesiadkowe).

17,5 mln zł przewidziano na przebudowę ul. Kostrzyńskiej; 13,5 mln zł to planowane wydatki na rozbudowę ulic Myśliborskiej i Szczecińskiej łączących miasto z północnym węzłem S3.

10,6 mln zł ujęto w projekcie budżetu na uzbrojenie terenów inwestycyjnych; 14,7 mln zł zapisano na pierwszy etap zagospodarowania wód opadowych w mieście.

Na ścieżki rowerowe miasto chce wydać w 2018 r. 8,8 mln zł, a na rozbudowę szkoły podstawowej na osiedlu Górczyn - 6,5 mln zł.

Wydatki na rewitalizację zdegradowanych części miasta wyniosą 12,5 mln zł. W planie jest też budowa ścieżki rowerowo-spacerowej wzdłuż rzeczki Kłodawki i odnowienie wybranych podwórek.

25,7 mln zł Gorzów zainwestuje w budowę Centrum Edukacji Zawodowej, które powstaje na terenie byłego szpitala miejskiego, a 6,5 mln zł przewidziano na modernizację obiektów sportowych.

W 2018 r. dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych prognozowane są na 117 mln zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli PIT i CIT szacowane są na 153,1 mln zł.

Subwencja ogólna wyniesie prawie 163 mln zł, a 150 mln zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi. W ramach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się 132,6 mln zł.

Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest oświata i edukacja, na którą planuje się wydać 259,8 mln zł.

Drugą co do wielkości pozycją są zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny, które pochłoną w przyszłym roku 181,2 mln zł, z tego 63,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa na świadczenia 500 plus. Na gospodarkę komunalną miasto zamierza wydać 71,7 mln zł.

W przyszłym roku miasto planuje wydać na administrację 55,3 mln zł, w tym 9,1 mln zł wydatki inwestycyjne oraz 600 tys. zł zadania zlecone. Na budżet obywatelski zarezerwowano nieco ponad 5,7 mln zł.

Zgodnie ze złożonym projektem budżetu na koniec 2018 r. dług wyniesie ok. 171,5 mln zł, co stanowi 22,47 proc. dochodów ogółem. Planuje się deficyt na poziomie 97,3 mln zł, dlatego miasto planuje zaciągnąć 74 mln zł kredytu.

