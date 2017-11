MŚP głównym beneficjentem programu kosmicznego

Przedstawiciele rządu, ESA i KE uzgodnili przystąpienie Polski do programu Copernicus, co oznacza stały dostęp naszych podmiotów do danych współpracującego systemu naziemnego (Collaborative Ground Segment), zarządzanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) - poinformowało Ministerstwo Rozwoju

Copernicus to wspólny program UE i ESA w dziedzinie pozyskiwania globalnych danych o stanie środowiska Ziemi oraz ich przetwarzania. Wydarzenie to było także okazją do podsumowania współpracy i korzyści jakie płyną dla polskiej gospodarki ze współpracy z ESA.

Firmy z polskiej branży kosmicznej biorą udział w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej takich jak choćby badanie Marsa, atmosfery księżyców Jowisza, loty orbitalne satelitów w formacji czy obserwacje korony Słońca.

Polskie przedsiębiorstwa uzyskały kontrakty na ok. 57 mln euro – liczba ta stale rośnie w miarę rozstrzygania kolejnych przetargów. Obecnie zainteresowanych tym jest ponad 300 firm, głównie z sektora MŚP.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, dużą popularnością wśród polskich podmiotów cieszy się, uruchomiony specjalnie dla nich, Program Wsparcia Polskiego Przemysłu, którego celem jest pomoc w budowie kompetencji polskich podmiotów i ich udziału w programach Agencji.

Z 310 propozycji projektów, do 31 października br. zaakceptowano 131 przedsięwzięć na kwotę ok. 27 mln euro (24 z nich pochodziło od instytucji badawczych, a 107 od przedsiębiorców) - informuje resort.

Rośnie także aktywność polskich przedsiębiorstw w obszarze downstream, czyli ziemskiego wykorzystania technologii kosmicznych, np. satelitarnych. Przykładowo polska aplikacja Automapa integruje różne techniki satelitarne, co pozwoliło jej zdobyć dużą popularność. Zespół BeeNebulaApp zdobył tegoroczną nagrodę Sustainable Development Challenge, za projekt dotyczy przetworzenia danych obserwacji Ziemi w kontekście ochrony pszczół.

Nie tylko firmy uzyskują środki finansowe na realizację swoich projektów, ale mogą rozwijać także możliwości techniczne i kadry, przetestować technologie czy stworzyć prototyp produktu. Programy pozwalają im również zapoznać się ze specyfiką projektów kosmicznych oraz zwiększyć swoją rozpoznawalność na świecie - czytamy w komunikacie.

Dzięki przystąpieniu Polski do ESA polskie firmy mają okazje brać udział udział w programach i projektach Agencji oraz mają dostęp do jej know-how, infrastruktury i laboratoriów, a także staży i szkoleń.