LOT zwiększa ilość kursów do Tokio i Los Angeles

Polskie Linie Lotnicze LOT od kwietnia przyszłego roku zwiększą częstotliwości rejsów z Warszawy do Los Angeles i Tokio - poinformowała we wtorek spółka. Do Miasta Aniołów polski przewoźnik będzie latał sześć razy w tygodniu, a do stolicy Japonii - pięć razy

LOT do Tokio lata od niespełna dwóch lat, a do Los Angeles od siedmiu miesięcy. Obecnie do obu tych miast polski przewoźnik lata po cztery razy w tygodniu. Od wiosny do portu w LAX LOT uzupełni rozkład o dwa dodatkowe rejsy w tygodniu (w środy i czwartki), a na japońskie lotnisko Boeingi 787 Dreamlinery LOT-u wystartują z Warszawy także w soboty.

Nowe połączenia szybko okazały się sukcesem, a popyt na nowe, bezpośrednie rejsy z Warszawy stale rośnie. Dzięki zwiększeniu częstotliwości rejsów stworzyliśmy naszym pasażerom ofertę, która gwarantuje im jeszcze większą elastyczność niezależnie od tego, czy podróżują prywatnie czy służbowo - mówi cytowany w komunikacie dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT-u Adrian Kubicki. Jak dodał, analizy spółki wykazały, że Tokio i Los Angeles mają potencjał, żeby jeszcze lepiej się rozwijać.

Spółka przypomniała, że połączenie do Japonii było pierwszym z kierunków zainaugurowanych przez polskiego przewoźnika w 2016 r. Niecałe dwa lata po jego uruchomieniu LOT zwiększył częstotliwość rejsów do Kraju Kwitnącej Wiśni. Ponadto od 1 grudnia 2016 r. LOT rozpoczął współpracę code-share z japońskim przewoźnikiem ANA, dzięki której pasażerowie mogą kupować bilet LOT z przesiadką w Tokio do trzech kolejnych miast w tym kraju: Sapporo, Sendai i Fukuoki.

Jak podkreśla polski przewoźnik, w niespełna siedem miesięcy od uruchomienia bezpośrednich rejsów do Los Angeles samoloty LOT-u mają na tyle wysokie wskaźniki wypełnienia, że linia będzie operowała na tej trasie tak samo często, jak w przypadku najbardziej popularnych tras transatlantyckich - do Nowego Jorku, Chicago i Toronto.

Linia podkreśla, że zwiększenie częstotliwości do Los Angeles i Tokio wpisuje się w strategię rentownego wzrostu, jaką LOT wdraża w życie od początku 2016 r. Od początku tego roku LOT ogłosił uruchomienie 20 tras, m.in. z Warszawy do: Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W ubiegłym roku zaczął latać na 23 trasach, m.in. do Tokio i Seulu. W maju przyszłego roku LOT uruchomi połączenia z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.

SzSz(PAP)