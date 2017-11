W Nowym Jorku o inwestycjach w Polsce

W Nowym Jorku przedstawiciele polskich firm spotkają się z amerykańskimi inwestorami podczas pierwszego Polskiego Forum Inwestycyjnego w Nowym Jorku. Organizatorem tego wydarzenia jest J.P. Morgan, współorganizatorami są Bank Pekao i PZU.

Jednym z naszych priorytetów jest umocnienie się na pozycji największego banku korporacyjnego w kraju poprzez wspieranie polskich firm w ekspansji międzynarodowej. Zaproszenie polskich przedsiębiorstw na Polskie Forum Inwestycyjne, to jedna z inicjatyw, która przybliża nas do osiągnięcia tego celu - powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao. – Nasz bank jest liderem bankowości korporacyjnej w Polsce. Klientem Banku Pekao jest co druga duża polska firma – dodał.