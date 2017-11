Polskie rolnictwo z szansą na globalny rozwój

Czy produkcja rolna ma szansę stać się kołem napędowym polskiej gospodarki? Eksperci, którzy wzięli udział w debacie „Polska produkcja rolna kołem napędowym ważnych sektorów polskiej gospodarki” moderowanej przez Macieja Wośkę, redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, podczas Kongresu 590, uważają, że to bardzo realistyczny scenariusz.

Polska wieś już dawno przestała się kojarzyć z obrazami malarza Józefa Chełmońskiego. Dane rynkowe są jednoznaczne. Jak podkreślali prelegenci panelu jesteśmy jednym z największych producentów żywności w Europie. Obecnie nasz udział w produkcji żywności w UE stanowi 9 proc. Trafia tam aż 1/3 całej naszej produkcji. Od kilku lat zauważalny jest też trend wzrostowy eksportu drobiu. To duża zasługa powrotu do prowadzonej w latach 2005-2007 polityki rozwoju rolnictwa.

Będziemy dalej się rozwijać. Stawiamy na innowacje w rolnictwie, we wszystkich jego obszarach i skutecznie realizujemy te działania. Z przygotowanego przez ministerstwo rozwoju raportu rynkowego wynika, że rolnicy dobrze oceniają nasze projekty i aktywności – przekonywał podczas spotkania Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Co ważne, nasze rolnictwo świetnie się prezentuje na tle innych, konkurencyjnych krajów. Pod względem produkcji żywności zajmujemy 6. miejsce, a może być jeszcze lepiej.

Prowadzone przez nas działania mogą ten segment gospodarki jeszcze bardziej wzmocnić. Baliśmy się wejścia do Unii Europejskiej, również w obszarze rolnictwa. Wielu uznało, że nie wytrzymamy konkurencji ze strony innych europejskich krajów. A to właśnie wieś najbardziej skorzystała na wejściu do UE. W momencie akcesu nasz eksport wynosił 4 mld euro, a teraz osiągnął poziom ponad 20 mld euro – mówił podczas debaty Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.