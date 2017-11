Nie wiadomo, ilu mamy Ukraińców. Ale wiadomo, ile zarabiają

Rośnie liczba wniosków cudzoziemców o pobyt stały w Polsce – poinformował Tomasz Cytrynowicz z Urzędu ds. Cudzoziemców. Jak dodał, np. obywatele Ukrainy złożyli w 2016 r. 7,5 tys. takich wniosków, a w tym roku już ponad 9,5 tys. Zaznaczył, że na podstawie kart pobytu w Polsce przebywa 142 tys. Ukraińców.

Dyrektor Biura Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców Tomasz Cytrynowicz poinformował, że zmniejsza się liczba cudzoziemców przebywający w Polsce nielegalnie.

Jednocześnie dodał, że zwiększa się liczba wniosków o pobyt stały: już w tej chwili mamy o około 50 proc. wniosków o pobyt stały więcej niż w całym poprzednim roku.

Zaznaczył, że część z tych wniosków to wnioski o pobyt stały w oparciu o Kartę Polaka.

Jak mówił od połowy 2014 roku ma miejsce wzrost liczby cudzoziemców w Polsce.

Pytany, ilu Ukraińców przebywa obecnie w Polsce, powiedział, że „nikt tego nie wie dokładnie”. Jak dodał na podstawie kart pobytu jest ich 142 tys., na podstawie liczby wydanych wiz „cyrkuluje bliżej nieokreślona liczba”.

Zaznaczył, że szacując liczbę cudzoziemców na podstawie wydanych wiz nigdy nie można mieć jasnych danych.

Dodał, że dotychczas przeprowadzono trzykrotnie abolicje dla przebywających w Polsce nielegalnie cudzoziemców. Jak zaznaczył, celem ostatniej z nich w 2012 r. było, aby „ujawnić i dać możliwość legalizacji pobytu jak największej liczbie osób”.

Przewidywaliśmy, że tych osób jest w Polsce kilkanaście tysięcy, zgłosiło się sześć tysięcy, plus dwa do trzech tysięcy cudzoziemców, którzy słysząc o akcji abolicji przyjechało do Polski, by złożyć wnioski. Uznaliśmy, że 4,4 tysiąca cudzoziemców zasługiwało na zalegalizowanie pobytu, czyli przebywało w Polsce dłużej niż pięć lat - podkreślił.